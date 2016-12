Turgeneral fikk julegave av Friluftsrådet

Hyllesten vil ingen ende ta for årets mottaker av frivillighetsprisen, Are Georg Sarheim.

Rett før julaften vanket det flere ytterst fortjente rosende ord, da daglig leder Knut Erling Flataker i Trondheimsregionens friluftsråd inviterte til gaveoverrekkelse i Malvik-Bladets lokaler.

Fortjener belønning

– Vi har fulgt med på det han har gjort, og jeg er selv medlem av gruppa hans. Friluftsrådet ser viktigheten av at folk blir stimulert og motivert til å gå på tur. Det er kjernen i vårt arbeid. De viktigste helsefremmerne en kommune kan ha er de som skaper aktivitet. Derfor mener vi Are fortjener denne i belønning for den helsegevinsten han planter i lokalsamfunnet, sa Flataker og overrakte malvikingen en Norrøna skalljakke i høy kvalitet.

Nok avisoppslag

Den beskjedne 42-åringen fra Saksvik sier det er hyggelig å bli satt pris på, men innrømmer at han kunne klart seg uten oppmerksomheten i media.

– Det er bra med reklame for gruppa, men det har kanskje vært nok avisoppslag nå, sier Sarheim og humrer.

Malvikingen er mannen bak Facebook-gruppa Ut på tur i Malvik. Målet er å skape inspirasjon for folk flest til å ta steget ut av godstolen for varierte naturopplevelser i sosialt fellesskap.

Tur 3. juledag

I 2016 har han organisert i underkant av 90 fellesturer. Om lag 1500 personer er medlem av gruppa.

Før årsskiftet har Sarheim planlagt ytterligere én organisert tur.

–Tredje juledag drar vi å hilser på nissen i Elvran. Den sto tidligere på Hellsenteret, men blåste på sjøen og havnet øverst i Kjøpmannsgata på Stjørdal. Nå står den i skogen ved Sætnan, sier Are Georg Sarheim.