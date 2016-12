Grana er årets soleklare salgsvinner

- Folk er ganske så nøye. De vi ha grantre, og så skal det være fyldig.

Det sier Mika Raaen til Malvik-Bladet.

For fjerde året på rad selger han Halla-trær for juletreprodusent Stein Svedahl. Trærne er oppkalt etter gårdbrukerens hjemsted.

De fleste vil ha gran

Dagen før lille julaften møter 18-åringen og kollega Martin Risan lokalavisa ved utsalget på Sannan. Ifølge duoen kanskje den travleste dagen for juletreselgere over hele landet.

- Her har salget vært litt opp og ned. I dag har det vært bra, men de første dagene gikk det litt tregt, forteller Raaen.

Som vanlig velger de fleste kjøperne ordinær gran og edelgran. Et fåtall går for furu.

- Slik er det stort sett hvert år, fastslår Raaen fra benken foran bålpanna på parkeringsplassen.

Fint tidsfordriv

I seks dager har tenåringene veiledet kjøpere i krysset mellom fylkesvegen og innkjøringa til Hommelvik skole. Fredag pakker de sammen og avslutter for denne gang.

- Å selge juletrær er fint tidsfordriv. Det er ikke så veldig mye annet å gjøre rett før jul. Og så får vi jo lønn da, sier 17-åringen Martin Risan.

- Så lenge været er fint, er det helt greit å stå her om dagene, legger Mika Raaen til.

Etterspørsel av norske trær

I år vil 1,8 millioner husstander i Norge ha et ekte juletre. 1,1 millioner av disse trærne er produsert av norske juletreprodusenter.

– Omsetningen av norskproduserte juletrær er beregnet til 627 millioner kroner i år, men her er muligheten for verdiskaping betydelig for produsenter som vil satse. Vi ser at forbrukerne etterspør norske trær samtidig som importen av juletrær går ned, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Eksport av trær

Samtidig som importen går ned, melder organisasjonen Norsk juletre at eksporten i premiumsegmentet øker kraftig. Etterspørselen i høyprismarkeder i England og Tyskland er mye høyere en Norsk juletre klarer å levere.

Likevel er ikke eksporten rare greiene sammenlignet med innenlands forbruk. Det blir i år sendt 1.000 norske juletrær til England, og like mange til Tyskland. Nederlenderne tar unna 200 trær, mens østerrikerne får 300 norske juletrær i år, opplyser Landbruksdepartementet.