Gikk tom for strøm - brøt seg inn og stjal startkabler

En mann i 30-årene bosatt i Oppland fylke er av Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i ti måneder for en rekke kriminelle forhold.

Han må i tillegg betale ei bot på 5000 kroner.

Gikk tom for strøm

Vedkommende sto tiltalt for ruskjøring, besittelse av narkotika og flere tilfeller av tyveri og innbrudd på ulike steder i Trøndelag.

Tirsdag 19. mai i 2015 brøt han seg inn i parkeringskjelleren på ei boligblokk i Hommelvik og stjal et bilbatteri og et sett startkabler. Mannen har forklart at han trengte utsyret til å få start på en motorsykkel som hadde gått tom for strøm.

Kuttet ledninger

Ifølge dokumentene fra tingretten tok han seg inn ved å trekke nøkkellåsen ut fra veggen og kutte ledningene slik at låsemekanismen ble ødelagt.

Mannen er tidligere straffet for tilsvarende forhold, og har erkjent å stå bak innbruddet i fjor vår.