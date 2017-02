Det har vært hektiske dager på telefonen for Thomas Moe Kristiansen; daglig leder for Dyrebutikk1 på Malvik senter. Thomas er nemlig den egentlige eieren av hunden "Balto", kjent for TV-seere gjennom deltagelsen i den populære realityserien Farmen Kjendis på TV 2.

Mye oppmerksomhet

Thomas forteller at han den siste tiden har fått mange henvendelser angående “Balto”, eller Gimle som den dansk-svenske gårdshunden egentlig heter.

– Det har tatt helt av, sier han. Hunden har fått mye oppmerksomhet blant annet for det nære forholdet som oppsto mellom han og Farmen Kjendis -deltaker Tore Petterson. Thomas forteller at Tore og hunden fikk et veldig nært forhold i løpet av Farmen-oppholdet.

– De var veldig knyttet til hverandre, sier Thomas.

Kontakt etter Farmen

Han kan fortelle at Tore og Gimle har holdt kontakten etter innspillingen av Farmen Kjendis var over.

– Jeg har hatt daglig kontakt med Tore, og han har truffet Gimle et par ganger, forteller Thomas.

– Han har også vært innom jobben min et par ganger for å møte Gimle, sier han.

Den siste tiden har valpen vært mye i medias søkelys, og Thomas har fått henvendelser fra både fjern og nær. I januar besøkte Gimle Dyrebutikk1 på Malvik senter til stor fornøyelse for kundene på senteret. Fredag var han gjest på “God morgen Norge” på TV2 sammen Tore Petterson.

Passet perfekt

Thomas forteller at “Balto” havnet på Farmen Kjendis gjennom en oppdretter. Skaperne av Farmen ville ha en dansk-svenk gårdshund, og Gimle ble valgt på grunn av sitt sosiale vesen. Hunden var så glad i mennesker at TV-teamet fant ut at den ville passe perfekt inn i Farmen-konseptet.