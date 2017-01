Sigbjørn fikk årets talentpris

Prisen ble utdelt under den første av de to nyttårskonserterene i regi av Hommelvik musikkorps. Fra bakerste rekke blant medmusikerne i korpset ble den intetanende trompetisten ropt opp av Linn Kathrine Yttervik, sjefsredaktør i Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet som sto for overrekkelsen sammen Tor Helge Hansen, banksjef for Sparebank 1 Hommelvik.

– En bekreftelse

Den talentfulle unge musikeren setter stor pris på anerkjennelsen:

– En bekreftelse på at man har nådd et visst nivå. Dette gjør at jeg blir inspirert til å bli enda bedre. Det fungerer som en veldig motivasjon, sa en smilende og meget fornøyd prisvinner til Malvik-Bladet etter overrekkelsen.

Langt over gjennomsnittet

Fra jurybegrunnelsen kunne Yttervik blant annet sitere: "Han trakterer sitt instrument langt over gjennomsnittet for sin alder og også sammenlignet med mange godt etablerte.Han behersker de fleste musikkformer og er utmerket når det gjelder improvisasjon. Det siste året har han vært synlig ved flere arrangementer i kommunen".

Den tiende i rekken

Talentprisen ble i år delt ut for tiende år på rad, og deles ut til ungdom mellom 13 - 23 år som har utmerket seg innenfor musikk, sang, dans, revy, teater eller bildekunst. Prisen er på 10.000 norske kroner og tildeles av Stjørdalens Blad, Malvik-Bladet og Sparebank 1.