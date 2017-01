Musikalsk pomp og prakt i kulturhuset

Lørdag ettermiddag gikk den første av årets to nyttårskonserter i regi av Hommelvik musikkorps av stabelen i kulturhuset. Årets utgave var den nittende i rekken og korpset vil dermed i januar neste år runde et aldri så lite jubileum, fortalte konferansier Rune Solli fra scenen i Nygaardsvoldsalen.

Nye og gamle solister.

Publikum fikk i år gleden av å stifte to nye bekjentskap med solistene Martin Hatlo fra Larvik og Bjarne Ringstad Olsen fra Rørvik. I tillegg fikk salen et gjensyn med mezzosopran Maija Skille fra Levanger. Skille har gjestet nyttårskonserten i Hommelvik ved flere tidligere anledninger.

Solvi kastet glans

Fjorårets talentprisvinner Solvi Skogstad kastet også festpyntet glans over konserten med en sterk fremføring av "Vilja-lied" samt storslageren "Let it go" fra Disney-klassikeren Frost.

Solli geleidet publikum

Til å geleide publikum gjennom begivenheten var som tidligere utflyttet hommelviking Rune Solli på plass med muntre fraspark til humrende mottagelse fra et godlynt publikum.

Overraskelse

Nyttårskonserten byr gjerne på et overraskelsesmoment eller to, så også i år. Hommelviks egen tenor; operastudent og alltid sterkt tilstedeværende Torstein Fosmo dukket nemlig opp fra salen ved avslutningen og bidro under ekstranummeret “Sole mio” sammen korps, solister samt en for anledningen syngende konferansier Rune Solli.

Dirigent for Hommelvik musikkorps er Arild Hognnes. Den siste av årets to konserter gikk av stabelen lørdag kveld.