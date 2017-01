Coverband skal rocke Rampa

– Publikum kan vente seg fullt trøkk og et Kiss-show de luxe. Å, ja; vi skal være så like originalen som mulig, sier 54-åringen med et smil.

Blodfan

Sammen med Thor Magne Gundersen, Bjørn Tøndel og Erling Solem utgjør trondhjemmeren besetninga i Kiss Alive. Trommeslageren har siden 70-tallet vært blodfan av det amerikanske bandet og tok i 2010 initiativet til å danne et coverband. Siden har kvartetten reist rundt og spilt musikken til sine helter.

– Vi spiller så ofte vi kan og tar de jobbene vi kan få. Det har blitt flere og flere konserter den siste tiden og som oftest har de foregått i Trondheim. Dette er første gang at vi besøker Café Rampa, sier Nitro Johansen.

Gleder seg

Det er langt imellom rockekonsertene i det gamle pakkhuset i Hommelvik. Kafévert Stein Hofstad gleder seg til lørdag 28. januar

– En del av oss som nærmer oss 60 har et forhold til Kiss. Jeg syntes det virket som et kult konsept og hadde lyst til å prøve noe litt annet. En vinner ikke uten å forsøke, sier Hofstad.

Heftig show

Han håper malvikingene kjenner sin besøkelsestid.

– Jeg håper folk går seg en tur. Dette blir et heftig show med Trondheims svar på Kiss, sier Hofstad.

Ble ikke det samme

Konserten vil vare i nærmere to timer, ifølge Johansen.

– Det vil bli flest låter fra 70-tallet. Kiss ble ikke det samme for meg da de fjerna sminken på 80-tallet. Mottoet vårt er "nærmere Kiss kommer du ikke", så vi oppfordrer malvikingene til å ta turen, sier Nitro Johansen.