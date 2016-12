Men... er det ikke selveste julenissen?

Ingen ordentlig juletrefest uten besøk av julenissen - så også under Malvik menighetsråds arrangement i kirkestua fjerde juledag.

Menighetsrådet har arrangert juletrefest i mange år. Nytt av året var at festen ble lagt til romjula og til menighetens eget forsamlingshus; kirkestua.

For alle med tid og lyst

– Tidligere ble det holdt i Forbord bedehus, der var det tradisjon med juletrefest. Så begynte vi å ha det på samfunnshuset. Dette er første gangen i menighetshuset, for det er jo så koselige lokaler, forteller sokneprest Ingrid Kunzendorf. Kunzendorf måtte konstatere at årets oppmøte var noe tynnere enn tidligere år, En medvirkende årsak er kanskje at festen da har vært arrangert i januar.

– Men dette er for dem som har tid og lyst, og for de som ikke har ikke alle dagene fylt opp så er jo juletrefest en trivelig aktivitet, sier soknepresten.

Lun stemning

Noe tynt oppmøte til tross - det hersket en god og lun stemning blant flere generasjoner av deltagere som hadde valgt å tilbringe ettermiddagen i kirkestua. Kaffe, brus og kaker, utlodning og gang rundt juletreet sto tradisjonen tro på menyen. Kvelden ble så kronet med besøk av nissefar, til entusiastisk mottakelse blant de aller fleste av yngste deltakerne.