– Det er alltid trivelig å komme til Mostadmarka

– Dette er den eneste juletrefesten vi er med på, sier utflyttet “mosting” Inga Berg. 3. juledag tok Inga med datteren Sol Angelica (6) og reiste fra Flora til Mostadmark for å delta på den årlige juletrefesten.

– Det er alltid trivelig å komme til Mostadmark. Vi er alltid med på juletrefesten og karnevalet i forbindelse med Halloween. Folket er trivelig. Du føler deg alltid velkommen her, sier Inga.

Julebrus og godtepose

Datteren Sol fremsto ikke mindre fornøyd:

– Vi har gått rundt juletreet og og lekt stolleken. Så har vi spist pølse med brød og fått julebrus og godtepose, fortalte hun og venninnene Linnea, Emma og Amalie i kor.

Nissen kom

– Og det kom vel nisse på besøk?

– Ja, men jeg tror ikke på nissen, bare den i “Snøfall”, slår Emma Eidem fast.

– Nei? Og jeg som trodde den var ekte, sukker Inga Berg med et smil.

Møtte kjente

Emma og LInnea Eidem har tidligere bodd i Mostadmark, og møtte kjentfolk i samfunnshuset.

– Vi flyttet for nesten to år siden. Jeg kjenner i alle fall noen jeg gikk i barnehagen sammen med, forteller Emma.

Lang tradisjon

Samfunnhuset i Mostadmark er inndelt i komitéer etter områder, og i år var det Foldsjøen sin tur til å arrangere juletrefest, forteller Hanne Fredriksli fra festkomiteen:

– Juletrefesten er fast hvert 3. juledag, det har nå vært en tradisjon så lenge jeg kan huske det, forteller hun. Et nisseorkester fra Hommelvik juniorkorps underholdt på festen som er ment for de yngste barna. Gang rundt juletreet og leker for barna er faste innslag.

Betyr mye

– Alle slike arrangement betyr noe for det er lite for den aldersgruppen i bygda. I år var det 27 voksne og 25 barn. Vi bruker å ligge på mellom 50 og 70 deltagere. Det bruker være mer når det ikke er arbeidsdag, forteller Hanne. At det kommer gjester som ikke bor i bygda lenger er ikke uvanlig, sier hun.

– Mange har familie her, og kombinerer det gjerne med det, sier Hanne Fredriksli.