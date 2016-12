SKA-frika har fått ny vokalist

Ellen Sofie Steen fra Stjørdal er ny vokalist Ska-frika.

Det bekrefter trommis og bandgrunnlegger Magnus Teigseth Morken overfor Malvik-Bladet lille julaften.

– Vi har brukt god til på å finne den rette. Jeg kjente ikke Ellen Sofie fra før, men det var andre i bandet som mente at hun kunne være egnet. Etter en periode med litt testing i studio ble vi enige om å spørre om hun ville være med oss fast. Jeg tror hun vil bli en veldig bra dame for oss, sier Morken .

Overtar etter Bekkavik

Steen overtar etter Trude Bekkavik. Malvikvinnen var bandets vokalist og frontfigur i sju og et halvt år. I høst skilte partene lag.

– Vi har gått en runde med oss selv og vurdert veien videre for bandet. Den siste tiden har vi manglet litt glød. Av den grunn har vi bestemt oss for å bevege oss i en ny retning, og da med en ny vokalist, sa Morken til lokalavisa i oktober.

Sjokkert da hun ble spurt

Ellen Sofie Steen gikk sammen med to av SKA-frikas medlemmer på musikklinja ved Ole Vig videregående skole, og forteller at hun siden har fulgt med på hva bandet har gjort. 21-åringen sier hun ble overrasket da hun ble spurt om å overta mikrofonen.

– Jeg er fortsatt litt i sjokk, og kan ikke helt skjønne at jeg er den nye vokalisten i SKA-frika, sier hun og ler.

21-åringen har drevet med musikk siden hun var barn og har blant annet bakgrunn som korist. Bandmedlemskapet er imidlertid hennes aller første.

– Jeg har sunget i kor og opptrådt på UKM, men aldri vært med i band. Det blir en veldig spennende tid framover, og rollen jeg skal fylle er stor. Men jeg gleder meg. Har savnet å opptre og skape liv på scenen, sier Steen.

Leder utested

21-åringen er daglig leder ved utestedet Bankers i Stjørdal. I tillegg tar hun opp fag ved Aglo videregående skole. Stjørdalskvinnen får sin ilddåp på scenen 6. juledag i Meråker. Da inviterer SKA-frika og et lokalt band til romjulskonsert på samfunnshuset i bygda.

– Det blir spennende å se kjemien mellom Ellen Sofie og resten av bandet, sier Magnus Teigseth Morken.

Han skryter voldsomt av nyervervelsens musikalske kvaliteter.

– Hun har evnen til å synge rått og kraftfullt i det ene øyeblikket. I det neste kan hun ta det helt ned og synge rolig og vakkert. I tillegg utstråler hun mye energi i sitt uttrykk, både som person og i stemmen. Vi er også imponert over at hun har lært seg over 30 låter utenat, sier Morken.

Nye låter

Hommelvikingen forteller at bandet vil trappe opp aktiviteten på nyåret, og røper at det til våren trolig vil bli gitt ut nytt låtmateriale.

– Parallelt med jakten på ny vokalist har vi hatt en låtskriverprosess gående i denne perioden. Målet er å gå i studio i mars og få gitt ut et par nye låter i mai neste år, sier Magnus Teigseth Morken.