Vil ha raskere buss og bane i regionen

Venstre er fortsatt delt i to fylkesparti i Trøndelag, men partiene avholdt sist helg et felles årsmøte. Målet er at partiet skal være samlet i et felles Trøndelag Venstre om ett år.

Felles årsmøte

–Vi er fortsatt delt i nord og sør, noe partiet vil være i ett år til før vi slår oss sammen i Trøndelag Venstre, sier Torgeir Anda, som er leder i arbeidsutvalget som skal forberede den formelle sammenslåingen av partiet.

–På årsmøtet vårt ble det vedtatt to viktige uttalelser. Venstre ønsker utflytting av statlige arbeidsplasser og vil jobbe for å få lagt landbruksdirektoratet til Steinkjer, sier Torgeir Anda.

God samferdsel

Venstre er opptatt av å få bygd ut et best mulig kollektivtilbud med hyppigere avganger både for buss og jernbane.

–Det å få på plass god samferdsel med gode kollektivløsninger er helt grunnleggende for at Trøndelag skal fungere som en samlet region. Derfor vil Venstre at Trønderbanen på hele strekningen mellom Oppdal og Steinkjer må rustes opp og ha hyppige avganger slik at jernbanen kan være et reelt alternativ til det å kjøre bil, sier Anda om årsmøtets andre felles uttalelse.

Elektrisk og dobbeltspor

I Malvik har Venstre vært blant pådriverne for å få lagt jernbanen i langtunnel gjennom kommunen.

–Vi mener at det er viktig at strekningen mellom Trondheim og Steinkjer, sammen med Meråkerbanen, blir elektrifisert. Det er også nødvendig at det legges dobbeltspor mellom Trondheim og Værnes, og at det blir en tunnelløsning fra Ranheim til Hommelvik. Får vi dette på plass vil regionen kunne få et raskt flytog med avganger hvert 15. minutt. Vi sier også i uttalelsen at det må komme knutepunkt for jernbane og buss på Ranheim, forklarer Torgeir Anda.

Billigere månedskort

Sammen med hyppigere avganger og kortere reisetid er pris viktig for å stimulere flere til å reise kollektivt.

–Staten ha bevilget 41 millioner kroner i ekstra belønningsmidler til Trondheim kommune i 2017. Noe av disse pengene vil Venstre bruke til å senke prisen på månedskort med 100 kroner for å stimulere flere til å reise kollektivt. Det øvrige kollektivtilbudet i regionen, som buss, ferje og hurtigbåt må bli bedre og drives fossilfritt innen 2025, og de må være konkurransedyktige på pris, sier Torgeir Anda på vegne av Trøndelag Venstre.