Derfor slår vi sammen avisene

–De siste årene har Malvik-Bladet samlet sett gått med underskudd.

Det sier ansvarlig redaktør i Malvik-Bladet og Stjørdalens Blad, Linn Kathrine Yttervik.

–Jeg skal være dønn ærlig å si at det har vært vanskelige år økonomisk i Malvik-Bladet de siste årene. Vi har de siste seks årene gått med tilsammen et par millioner i underskudd, til tross for at vi har mottatt nærmere en halv million i årlig pressestøtte fra staten. Da er det ikke aktuelt å sitte på gjerdet å håpe på at noen skal komme og redde oss. Når vi slår sammen avisene er det fordi vi virkelig ønsker å gi leserne i Malvik en god lokalavis, sier Yttervik.

Hun sier at det er flere gode grunner til å slå sammen avisene.

–Vi frigjør ressurser som i dag blir brukt dobbelt. Utgifter blir kuttet på områder som ikke rammer det viktigste for våre lesere og kunder. Vi blir i stand til å opprettholde kvalitet på produksjon og innhold i våre utgivelser på papir og nett. Vi tror vi blir i stand til å lage et bedre, fyldigere og grundigere avisprodukt. En lokalavis som vil være like nært på sine lesere som dagens lokalaviser, men som enda bedre kan skjøtte oppgaver hvor vi ser det er forbedringspotensial, sier Yttervik.

Mye til felles

I dag kommer den siste papirutgaven av Malvik-Bladet og Stjørdalens Blad slik som leserne kjenner den.

Men både Malvik, Stjørdal og Meråker skal fortsatt ha en nær og sterk lokalavis, ifølge redaktøren.

Tirsdag 14. februar kommer Bladet, lokalavis for Malvik, Meråker og Stjørdal i postkassa til alle abonnentene.

–Noe er kanskje bekymret for at stjørdalinger må lese om malvikinger og motsatt. Men jeg mener at vi har mer til felles en det vi har som skiller oss. Jeg tror at det som skjer i Malvik kan være relevant for folk i Stjørdal og motsatt. Vi er inne i en tid hvor både kommunegrenser og fylkesgrenser forandrer seg, sier Yttervik.

Har ambisjoner om å vokse

Det er spesielle tider i mediebransjen og utviklingen i Malvik er i tråd med utviklingen i mange andre aviser rundt i landet, sier Yttervik.

–Selvfølgelig skulle jeg ønske at vi heller kunne ansatt flere journalister i Malvik-Bladet og beholde avisen slik som den er i dag. Men vi har ambisjoner om å dekke nyhetsbildet døgnet rundt i framtiden – både på papir, nett og mobil. Og det er umenneskelig å forvente dette av en redaksjon i Malvik med to faste ansatte. De har gjort, og gjør fortsatt en fantastisk jobb. Vi skal heller ikke bruke færre journalister til å dekke Malvik i den nye avisen, sier Yttervik.

Hun mener at avisene med en samlet redaksjon vil ha mulighet til å legge bredsiden til der det er behov.

–Vi får større geografisk frihet til å tenke journalistikk, i stedet for å tenke på antall flater som skal fylles. Leserne trenger heller ikke å være bekymret for at vi ikke skal være nære eller tilstedeværende. Kontoret i Hommelvik vil fortsatt bli brukt av våre journalister, sier Yttervik.

Motivert gjeng

Hun sier at det er en veldig motivert stab som nå bretter opp ermene for å lage ny avis.

–Vi har jobbet mot denne sammenslåingen lenge.Nå nærmer vi oss dagen med skrekkblandet fryd, og hele gjengen er veldig motiverte til å gi leserne en god lokalavis.

For det er nyhetsjournalistikken som ligger redaktørens hjerte nærmest. Hun har jobbet som nyhetsjournalist i 17 år. Yttervik startet i lokalavis, i Bladet Harstad, Harstad Tidende og Rogalands Avis. Hun har jobbet i Dagbladet, som nyhetsleder i VG og som korrespondent for VGs kontor i Paris.

–Hele veien er det nyhetsjournalistikken som har vært min drivkraft. Jeg er opptatt av at vi skal ha rom og mulighet til å lage gode nyhetssaker.

Øker fra to til tre utgaver

Og det er flere ting å glede seg til med det nye produktet.

–Det blir en fyldigere avis med flere nyhetssaker. Mens lokalaviser rundt oss går ned i antall utgivelser i uka for papiravisene, øker vi fra to til tre utgaver i Malvik, sier Yttervik.

Ifølge redaktøren vil leserne merke forskjell på den nye avisen.

–Vi har møblert om på spaltene og tatt med oss det beste fra begge avisene. Vi satser også mer på helgeavisene.

–Bruk lokalavisa!

Yttervik har en oppfordring til leserne:

–Dette er deres lokalavis. Bruk den! Send oss tips om hva dere ønsker å lese om, personer eller bedrifter som gjør noe spennende. Tips oss om historier som fortjener omtale, og forhold vi bør sette søkelyset på. Malvikinger er kjempeflinke til å ta debatter i det offentlige rom, så fortsett med å sende inn meninger til debattsidene våre. Bli med oss å skape morgendagens avis.