Petter Northug stiller i HIL-renn

Petter Northug jr. er en av over 500 påmeldte til morgendagens kretsmesterskap (KM) langdistanse i klassisk stil som Hommelvik IL Ski arrangerer på Selbuskogen Skisenter.

Flyttet

Rennet er også det femte i sesongens ST Cup. Opprinnelig skulle rennet vært arrangert på Jervskogen Skisenter, men på grunn av snømangel så har arrangørklubben vært nødt til å flytte rennet til Selbuskogen Skisenter. KM er for aldersgruppen fra 13 år og oppover mens årsklassene fra 8 år til 12 år har sonerenn.

Kamp mellom brødre

I tillegg til eldstebror Northug stiller også Even og Tomas opp i dagens renn. Dermed kan det bli en interessant tvekamp mellom tre brødre Northug og blant andre Hommelvik ILs egen Jan Thomas Jenssen i seniorklassen hvor deltakerne skal gå 20 kilometer. Også Ludvik Bjørnstad fra Malvik IL og HIL-duoen Erling Engesvold Flataker og John Magnus Haugen er påmeldt i seniorklassen.

Uten fluor

Hommelvik IL Ski støtter kampanjen «Tøffest uten fluor» og utfordrer alle løpere og smørere til å avstå fra bruk av glidprodukter som inneholder fluor. Det var Holmen IF Langrenn som startet denne kampanjen. Hommelvik IL ønsker å støtte kampanjen og håper at hele Ski-Norge skal stå sammen om en sunnere sport, der barn får konkurrere under likere forhold, samt at vi dropper giften som gjør smørerne syke og ødelegger miljøet.