– Til og med kona trimmer nå

Heiszter tar en godt tak i stolryggen og går ned i knebøy. Ergoterapeut Martin Tjugen fra hverdagsmestringsteamet følger nøye med at han gjør øvelsen riktig.

Heiszter har fått hjelp av teamet etter at han hadde en operasjon i høst. Kona Kirsten var også på en helseinstitusjon og Heiszter kom hjem til tom leilighet på Hommelvik Sjøside.

– Jeg har fått regelmessig besøk av teamet. De har laget en skikkelig plan på hvordan jeg skal trene, sier Heiszter og viser det tilpassede programmet og er tydelig fornøyd med den hjelpa han har fått fra starten av desember. Tre ganger i uka har en fra teamet ringt på døra, og planen er at de skal komme til midten av februar.

Konkret hjelp

Heiszter har fått hjelp til å styrke ben og gange for å mestre oppgaver i hverdagen.

– Det er så bra og konkret. Delvis gjør de øvelsene sammen med meg, og nå trimmer også kona sammen med meg de dagene jeg ikke har besøk av teamet. Kona er veldig pirkete, så det blir bra med trening, sier Heistzer.

Ekteparet er innflyttere og er veldig fornøyd med at teamet har hjulpet dem. Ikke bare tilrettelaget trening, men også til å bli kjent kulturtilbudet og andre ting som finnes i Hommelvik.

– Jeg har sett stor forskjell på Istvàn siden oppstarten. Og jeg må skryte. Han har blitt mye flinkere og er mer motivert nå som vi får hjelp, sier Kirsten.

– Deres omsorg virker som medisin. Det er godt at folk bryr seg om meg, kontrollerer og lager et treningsprogram som jeg mestrer, sier Istvàn med et smil.

Viktig i hverdagen

Teamleder Martin Tjugen forteller at de fokuserer på hva som er viktig for den enkelte i hverdagen.

–Tidligere har vi trent på dusjing og det er meningen at vi skal hjelpe til med oppgaver slik at de skal mestre dagene bedre.

Flest eldre

Sykepleier Anne Marie Utland og fysioterapeut Rannei Sæther forteller at det er hovedsakelig hjemmeboende eldre som har en nedsatt funksjon som får tilbudet.

– Enten at de har vært på sykehuset, hatt et fall eller en traume. Eller at de hverdagslige gjøremålene hjemme begynner å bli vanskelig å utføre. Men tjenesten er både forebyggende og rehabiliterende. Vi kommer hjem brukeren og spør om hvilke mål de har og lager en plan sammen med dem. Det kan være alt fra å bruke en iPad, gå til postkassa, dusje selv eller være med på fredagstrimmen, sier Utland og sier at tjenesten kom til for å møte eldrebølgen.

– For å ha nok hjelpere måtte man forme helsetjenestene på en annen måte, enn tidligere. Vil få med seg brukere til å få frem sine egne ressurser, tross at de har et lavt funksjonsnivå. Vi skal gjøre dem i stand til å være hjemme og at de for et best mulig liv i hjemmet. Ofte når man blir syk eller er svekket, kan man miste troen på at man kan leve livet som tidligere. Må kanskje leve på en litt annen måte, samtidig at de er i stand til å greie seg selv uten andre helsetjenester, forteller Utland.

Ukjent tjeneste

– Hvordan er tilbudet blitt mottatt?

– Det er en forholdsvis ukjent tjeneste og mange lurer først på hva vi kan bidra med. Men etter at vi begynner å trene på de aktiviteten de har lyst å klare, så får vi veldig positive tilbakemeldinger, sier fysioterapeut Rannei Sæther.

– Er dette kun eldre?

– Det er mest eldre brukere, men vi har noen yngre i trettiårene. Brukerne kan ha sammensatte behov. Når folk merker at de ikke greier å gå til postkassa selv eller ikke klarer å dusje. De har litt fallfare, utrygg og ensom. Dette er prosesser som kommer når man blir gammel og hvor vi kan være til hjelp. Dette er en gratis tjeneste og gis oftest fra fire til seks uker, og vi kan være inne to til fem ganger i uka.

– Etterspørselen?

– Desto mer den blir kjent, jo flere bruker får vi. Det doblet seg fra det første til andre året. Og det siste året har vi hatt 52 brukere. Dette er også forebyggende, og mange er ikke vant med det.

Hverdagsmestringsteamet er en tverrfaglig gruppe på fire personer.