Lions gir penger til ungdomsprosjekt

Malvik kommune ble i 2016 tildelt 300.000 kroner i statlige midler til et nytt lavterskeltilbud ved ungdomshusene. I september ble prosjektet Globusen lansert med formål å fange opp ungdommer uten tilknytning til organiserte aktiviteter.

Åpent for alle

Tilbudet et åpent for alle og samler hver uke deltakere i alderen 10-18 år. Dameklubben i Lions Club Malvik har besluttet å gi overskuddet fra klubbens tradisjonsrike høstauksjon til det nyetablerte prosjektet. Tirsdag denne uka ble leder Stian Leknes overrakt en sjekk på 18.000 kroner fra leder i aktivitetskomiteen, Else Åkra.

– Vi leste om prosjektet i Malvik-Bladet og syntes det var et veldig bra tiltak, sier Åkra. Dameklubben har opp gjennom årene gitt pengestøtte til en rekke ulike tiltak.

Åre-tur

Globusen-leder Stian Leknes er henrykt over bidraget fra Lions.

–Vi er ekstremt glade for det. At vi fikk pengene nå var helt perfekt, og gjorde at vi kunne reise på overnattingstur til Åre med over 30 ungdommer sist helg, sier han.

Leknes forteller at pengene vil bli brukt på utflukter og ulike arrangement.