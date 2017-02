Pensjonistpartiet har fått ny leder i Malvik

Pensjonistpartiet i Malvik har valgt ny leder og nytt styre.

På sitt årsmøte tidligere denne uka valgte Malvik Pensjonistparti Anne Grethe Thorstensen fra Sveberg som ny leder. Hun etterfølger Per Walseth, som har hatt vervet de to siste årene.

Nytt styre

Sammen med seg i det nyvalgte styret får Thorstensen styremedlemmene Kirsti Hamre Nilsen og Morten Wiig (gjenvalg), og nyvalgte Rune Spets fra Hommelvik og Robert Barø fra Vikhammer.

Som varamedlemmer valgte årsmøtet Per Walseth, Kåre Holm og Tone Wiig. Som revisor ble Gunnar Lohse valgt.

Stortingsvalget

Malvik Pensjonistparti fikk ved valget i 2015 en representant i kommunestyret. Per Walseth er leder for Pensjonistpartiet på landsbasis, og foreslått som partiets førstekandidat foran nominasjonsmøtet for stortingsvalget til høsten. Fire andre fra Malvik er også med på nominasjonskomiteens forslag til valgliste.