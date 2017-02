Nå blir det minimum tre terminer for e-skatten

Eiendomsskatten skal i løpet av året fordeles på minimum tre fakturaer og forfallsdatoer, vedtok kommunestyret etter forslag fra Astrid Dalhaug (KrF).

– Eiendomsskatten er ikke en skatt, men en avgift som betales av netto lønn, og som mange kan ha problemer med å betale en eller to ganger i året, sa KrFs Astrid Dalhaug da kommunestyret diskuterte rådmannens forslag til presisering av budsjettvedtaket om eiendomsskatten for 2017.

Minimum tre forfall

Dalhaug foreslo at det skulle vedtas at eiendomsskatten minimum skal betales med tre forfall i året.

– For min del kan denne avgiften gjerne fordeles og sendes ut i 12 terminer i året, men jeg forstå at det kan gi ekstra kostnader, sa Dalhaug, som fikk hele kommunestyret med seg på endringsforslaget sitt.

Høyre mot e-skatt

Morten Olafsen (H) gjorde det klart at Malvik Høyre er mot eiendomsskatt og at partiet ville stemme mot også i denne saken for å unngå å bli tatt til inntekt for en skatt de ikke ønsker.

– Malvik Høyre er mot eiendomsskatten og vi er også imot en økning av eiendomsskatten. Vi velger å stemme mot innstillingen for å unngå å bli oppfattet som om vi stemmer for eiendomsskatt, sa Olafsen, som fikk gjennomslag for at kommunestyret stemte punktvis gjennom forslaget. Dermed kunne Høyre stemme for punktene som presiserer hvilke eiendommer som er fritatt, og at eiendomsskatten skal betales i minimum tre terminer. Mens partiet fikk anledning til å markere sitt standpunkt ved å stemme mot punktene som presiserer at det inneværende år skal betales eiendomsskatt på fire promille for alle eiendommer i Malvik.

Unødvendig markering

Både Per Walseth (PP) og Bernt Ole Ravlum (Ap) mente det var en unødvendig markering fra Høyre.

– Jeg er også mot eiendomsskatt. Men den saken vi behandler i dag handler ikke om innføring av eiendomsskatt, men er en presisering av hvem som skal ha fritak fra eiendomsskatten i år. Derfor er det etter min mening unødvendig av Høyre å stemme mot eiendomsskatten som kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i desember, mente Walseth.

– Jeg blir lettere oppgitt. Vi har forstått at Høyre er mot eiendomsskatt. Men i dag inviteres kommunestyret til å stemme for at enkelte eiendommer skal fritas, sa Ravlum.

– Jeg oppfatter Olafsens innlegg som en stemmeforklaring fra Høyre, og kan ikke se at dette er noe å hisse seg opp over, mente Astrid Dalhaug.