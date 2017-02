Frida bygger operakulisser

– Dette har vært veldig artig, og prosjektet ble mye større enn det vi så for oss på forhånd. Det er veldig artig å jobbe med noe så stort, særlig nå som vi har kommet oss opp i høyden, sier Frida Langø fra Malvik.

Hun er andreårselev ved byggfaglinja på Aglo videregående skole. VG1 og VG2 har fått oppgaven med å bygge kulissene til oppsetningen Opera Trøndelag skal ha av Carmen i Kimen i mars.

– Skal du se operaen selv?

–Ja, vi er invitert til å se generalprøven. Det blir kjekt å se kulissene i bruk, sier malvikjenta.

Lages lokalt

–Vi hadde møte med operaen og scenograf Ronald Rørvik og fant ut at dette kunne være et relevant oppdrag for oss å ta, så nå har vi holdt på i halvannen måned med dette prosjektet, sier Olav Teigen, som er leder for Byggfaglinjen ved Aglo videregående skole.

–Hvorfor er en scenekonsktuksjon som dette relevant for dere?

–Den bygges etter samme prinsipper som et vanlig bygg. Vi bygger i 60-moduler, som skal tas fra hverandre og fraktes til Kimen der den skal monteres opp igjen. Det er også et utfordrende prosjekt for oss. Særlig de skrå trappekonstruksjonene er vanskelig å få til, sier Teigen.

Til sammen er det to klasser på 37 elever som har bidratt til byggingen.

Artig samarbeid

Operasjef Randi Spets er godt fornøyd med samarbeidet med Aglo.

– For oss er det veldig artig å få til et lokalt samarbeid og særlig artig at vi kan engasjere en videregående skole til å gjøre jobben. Dette er en vinn – vinn situasjon for begge parter, sier Randi Spets.

Det er scenograf Ronald Rørvik i samarbeid med arkitekt Geir Holltrø, som har utformet scenografien og lagd de tekniske tegningene på borgen.

– Dette er grunnstammen i scenografien, som skal stå på scenen gjennom hele forestillingen. Den er nøye planlagt sånn at den skal passe inn på scenen i Kimen.

– Den skal også brukes andre steder?

–Den skal videre til Kristiansund, der den samme Carmen-forestillingen skal settes opp under Operafestuka i 2018. Da er det ekstra artig at kulissene er lagd her på Skatval, sier Randi Spets.