Provosert over fylkesmannen

Politikere i Malvik er provosert og irritert over at fylkesmannen har klaget på vedtaket om å godkjenne en privat ridebane på et småbruk ved Fossan.

Leder i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam), Bernt Ole Ravlum, reagerte med irritasjon da han via Malvikbladet ble kjent med fylkesmannens klage på godkjenningen av ridebanen på Fosmo gård. Utvalget gikk imot rådmannens innstilling og fylkesmannens anbefaling da de i januar sa ja til søknaden om dispensasjon fra kommunedelplanen om etablering av en privat ridebane på en eiendom avsatt til landbruksformål.

Oppgitt over klagen

– Fylkesmannen tar ikke hensyn til våre argumenter for å si ja til denne søknaden. Det er snakk om et lite areal som eierne ønsker å benytte som ridebane, og ingen nedbygging av dyrkbar jord. For utvalget er det viktig å kunne bidra til å legge til rette for familier som ønsker å etablere seg i utkantområder. Her ønsker eierne av gården i utgangspunktet å ha en egen fritidsaktivitet med ridehester. Men de har også sagt at de vil se på muligheten for å utvikle dette som en tilleggsnæring på småbruket. Og det ble jo sagt i saksbehandlingen at avslaget ble gitt fordi det dreide seg om en hobby, men at det ville blitt et positivt svar dersom det hadde vært søkt om å etablere ridebane som næringsvirksomhet, sier Bernt Ole Ravlum, som både er provosert og oppgitt over at fylkesmannen velger å påklage vedtaket fra utvalget.

Føler seg overkjørt

– Som lokalpolitikere prøver vi etter beste evne å gjøre jobben vi er satt til. Men jeg føler en maktesløshet når fylkesmannen gjør om på et politisk vedtak hele utvalget står bak. Det provoserer at fylkesmannen ikke ser på argumentene våre for å gi dispensasjon, men bare følger regelverket uten en gang å kontakte oss politikere. Kanskje er det på tide at fagstatsråden, landbruksministeren tar seg en tur til Trøndelag og rydder opp i dette rotet som skapes når lokale forhold ikke vektlegges i denne typen saker, mener Bernt Ole Ravlum.

Rigid fylkesmann

– Det er synd at fylkesmannen ser så rigid på paragrafene, og ikke ser det positive i denne søknaden, sier Anders Frost Nordhaug, Høyres medlem i Aresam.

–Alt som kan være med å løfte utkantene i kommunen er positivt. Det er også viktig når det kommer positive initiativ fra dem som bor der eller flytter dit, at vi som politikere er positiv til det de ønsker å få til og sier ja, sier Nordhaug i en kommentar til fylkesmannens klage.

– Dyrket mark blir ikke ødelagt og heller ikke båndlagt for all fremtid. Dersom man får behov for å øke arealer til matproduksjon, kan det aktuelle arealet relativt enkelt tilbakeføres. Et annet moment er at dersom de hadde søkt om å få etablere ridebanen som næring i landbruket, ville det sannsynligvis blitt vedtatt, sier Anders Frost Nordhaug.

Ut av drift

I sin klage skriver fylkesmannen at eiendommen ligger i et område med gode jordbruksarealer og med stor interesse for leiejord. Ridebanen er til hobbybruk, og selv om omdisponeringen ikke er varig på sammen åte som boligbygging, men at slike anlegg innebærer at jord går ut av varig drift.

– Hensynet til jordvernet tilsier derfor at arealer av matjordkvalitet forbeholdes for jordbruksproduksjon. Selv om arealet er lite, utgjør summen av slike tiltak at et stort antall dekar omdisponeres årlig, skriver fylkesmannen.

Klagen vil bli behandlet i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging. Dersom utvalget fastholder sitt vedtak vil klagen oversendes en sette fylkesmann til endelig avgjørelse.