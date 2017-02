Plusstall for nytt treningssenter

Nyetablerte Push treningssenter på Sveberg gikk med overskudd det første hele driftsåret.

– Balansen og styrken er ikke som det en gang var. Nå trener jeg her for å bli litt sterkere i beina.

Det sier Jan Gustav Sørmo. 81-åringen fra Bjørnmyra er et av 230 medlemmer ved Push treningssenter på Sveberg.

Lave kostnader

På åpningsdagen 2. januar i fjor startet senteret med 130 forhåndsinnmeldte medlemmer. Ett år senere har antallet økt med drøye hundre stykker. Det har resultert i overskudd etter første hele driftsår.

– Det endelige resultatet er ikke helt klart ennå. Men at vi går noe i pluss, det kan jeg slå fast, sier Erik Grannes.

38-åringen fra Sveberg eier det nyetablerte senteret sammen med daglig leder Bente Storli. Han forteller at selskapet oppnådde et overskudd på 35.000 kroner det første halve året og anslår et resultat på knappe 100.000 kroner når de endelige tallene for 2016 legges fram.

– Selskapet gikk i balanse fra første måned. Kostnadsbildet er så lavt at vi egentlig ikke trenger så mange medlemmer for å gå i null, sier han.

Liten risiko

Grannes sier etableringen har svart til eiernes forventninger – og vel så det.

–Senteret ble først og fremst etablert for å skape et tilbud for folk på Sveberg og i Hommelvik. Selvsagt hadde vi ambisjoner om vekst, men målet det første driftsåret var å gå i null. Vi satser på å nedbetale lånet i løpet av 2017 og trenger dermed et enda mindre grunnlag for å gå i balanse. Risikoen for at det skal komme en nedtur nå vurderer jeg som veldig liten, oppsummerer 38-åringen.

Treningssenteret holder til i Malvik Senter med egen inngang fra parkeringsplassen. Senteret er ubetjent og kan betegnes som et typisk lavpriskonsept med begrensede fasiliteter.

Snittalderen på de 230 medlemmene er på drøye 35 år.

–Spredningen er god. De yngste er 16 år. Vi har mange kvinner i alderen 20–40 år, og en god del over 50, sier Grannes.

Flere eldre

Jan Gustav Sørmo er trolig eldst. 81-åringen tegnet medlemskap for 14 dager siden og har som mål å få trent 2–3 ganger i uka.

–For mange år siden trente jeg nede hos Lillesand. Det var bra der, men det ble litt langt unna for meg. Avstanden hit passet meg ypperlig, forteller Sørmo og legger til at han ble inspirert av en betydelig yngre, men treningsglad nabo.

–Han motiverte meg til å ta steget, men jeg hadde tenkt på det lenge. Jeg har hatt irsk settere i mange år og gått mye. Den dårlige vinteren var også medvirkende. Å gå på ski eller til fots i sørpa er ikke spesielt trivelig, sier Sørmo. Erik Grannes er opptatt av å formidle at treningstilbudet på Sveberg er lavterskel og like aktuelt for seniorer som for unge veltrente.

– Vi har flere godt voksne her, og det ser ut til at de trives. De synes vi er artig å se. Jeg tror imidlertid det sitter eldre rundt omkring, som både har lyst og behov for litt aktivitet – spesielt på vinters tid, sier han.