Torbjørn Søderlind fra Hommelvik dro til Tsjekkia for å skyte villsvin.

Søderlind er lidenskapelig jeger og forrige helg dro han til Tsjekkia på jakthelg sammen med en gjeng fra Stjørdal og Trondheim. Litt annerledes enn jakta i Malvikmarka.

– I Tsjekkia har de lange tradisjoner for jakt på villsvin, og vi ble med på ei jakt som nærmest betegnes som ei skadedyrjakt, sier Søderlind.

Tradisjoner

Turen var arrangert av Hell Event og dette var andre gangen han drar ned dit.

– Dette er artig, for det hele starter grytidlig om morgenen med frokost og alle som er med på jakta samles. Det holdes en tale hvor man ber ei bønn og hjelp fra jaktgudene, forteller Søderlind.

Ikke troféjakt

Han er i utgangspunktet imot jakt hvor han ikke tar vare på bytte selv, men her er det annerledes.

– En del drar på troféjakt i utlandet bare for å skyte dyr. Dette er litt forskjellig fra slike turer for kjøttet fra villsvinene går til bygda der vi jakter. Da blir det tatt var på og kommer til nytte.

Søderlind forklarer at jakta er organisert på samme måte som drivjakt på elg, men har er det langt flere hunder og folk som driver villsvinene på postene hvor skytterne står.

– Fikk du skutt mange dyr?

– Det ble ett på meg. Jeg var uheldig med trekningen av postene og skjøt faktisk det eneste dyret som kom på min post. En finne som var med var langt heldigere og skjøt sju dyr på de to dagene vi jaktet.

– Spennende?

– Det er veldig intenst. Når du hører villsvinene grynte og 22 hunder som bjeffer foran deg, så får du fart på hjertemuskelen og pulsen slår hardt, sier Søderlund.

Sosialt

Han forteller at turen er en måte å forlenge jaktsesongen.

– Dette var min andre tur ned dit. I Norge har vi en kort jaktsesong og dette gir meg noen dager ekstra. Opplegget føler jeg er akseptabelt ettersom kjøttet går til lokalbefolkningen, samtidig som at det er sosialt. Det er artig å dra på tur med venner som har felles interesser. Men en slik tur er for dem som setter jakta i høysete. Å stå opp klokka seks om morgenen og termometeret viser under ti kuldegrader, er ikke noe for dem som bare vil dra på en guttetur, sier Søderlind.