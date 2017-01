Samfunnshuset i Mostadmark må oppgraderes

Mostadmark samfunnshus merker tidens tann, og store renoveringskostnader venter ildsjelene i bygda. Nå håper mostingene på hjelp fra kommunen.

- Samfunnshuset er den viktigste møteplassen i bygda. Her arrangeres bryllup, konfirmasjoner og andre sosiale aktiviteter. I tillegg blir det leid ut til møtevirksomhet og fester, forteller Hanne Fredriksli, leder i Mostadmark samfunnshus.

Hun mener samfunnshusets utfordringer blir et naturlig tema på møtet som mostingene skal ha med Malvik kommune første februar. Der møtes representanter fra lag og foreninger i Mostadmark for å diskutere utviklingen av lokalsamfunnet etter at Malvik kommune valgte å legge ned barnehagen.

Utfordringer

Fredriksli forteller om store utfordringer med å drifte samfunnshuset.

- Økonomien er svært anstrengt, og det går akkurat rundt for oss. Når vi arrangerer arrangementer på dugnad får vi inn ekstra midler som vi kan bruke til utbedringer, sier hun.

60 år gamle vinduer

I fjor serverte samfunnshusets frivillige middag til bygdas befolkning. Da ga et aldri så lite overskudd.

- Pengene kjøpte vi ny ytterdør på baksiden av samfunnshuset for. Døra var fra 1957, og var mildt sagt trekkfull, sier Fredriksli.

Stort bedre står det ikke til med vinduene i andre etasje. Hele 11 vinduer må skiftes, og alle 11 feirer i år 60-årsjubileum.

- Vinduene er fra byggeåret i 1957, og er trekkfulle. Vi må skifte vinduene på dugnad, men likevel regner vi med at innkjøpene vil beløpe seg til oppunder 40 000 kroner, sier hun.

Maling

På listen over utbedringer som bør foretas innen rimelig tid står blant annet utvendig maling og oppussing av toaletter og gang. Dette er kostnader i mange titusenkroners klassen, selv om arbeidet utføres av de frivillige.

- Listen over ting vi burde utbedret er nesten endeløs. Jeg må presisere at dugnadsinnsatsen de frivillige legger ned her i bygda er fantastisk, sier samfunnshussjefen.

30 000 i bidrag

Fra kommunen mottar samfunnshuset i Mostadmark et årlig tilskudd på rundt 30 000 kroner. Summen har vært stabil de siste årene, og Fredriksli og andre håper på en økning.

- Bidraget fra kommunen dekker akkurat regningen fra forsikringsselskapet. All annen inntekt kommer fra utleie og arrangementer. Vi håper på å få litt mer støtte fra kommunen i fremtiden, selv om vi vet at økonomien er svak. Samtidig kan det finnes fond vi kan søke for å utbedre samfunnshuset. Vi er spente på hva som kan kommer ut av møtet med Malvik kommune, sier Fredriksli.