Satser på språk, lesing og skriving

Fredag har Malvik kommune oppstartkonferanse for den store satsing innen strategi for språk, lesing og skriving.

I Kvalitetsmelding for grunnskolen i Malvik kommune 2015 fremsettes det et mål om å utarbeide en felles språkstrategi for barnehager og skoler i Malvik.

– Målet er politisk vedtatt, og arbeidet skal skje i tråd med barnehagens- og skolens samfunnsmandat. En strategi betyr her å planlegge og velge retning for språkarbeidet i kommunen. Dette betyr at det er prioritert noen overordnede innsatsområder foran andre, for nå oppsatte mål, sier Henriette Gladsø Holmen, leder for psykologtjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste i Malvik kommune.

Hun sitter i prosjektledelsen sammen med inspektør Camilla Dahl og kommunalsjef Ester Sandtrø.

Rustes for voksenlivet

– Vi skal ruste ungene våre for fremtiden. Vi har for mange barn og unge i Malvik som faller ut og ikke fullfører videregående skole eller ikke klarer i arbeidslivet. Vi vet at ved tidlig innsats og at vi jobber best mulig, helt fra de er født til og med 10. klasse, kan gi dem grunnlaget slik at de klarer seg videre, sier Gladsø Holmen.

Hun legger til at språk, lesing og skriving er nøkkelkompetanser hvert enkelt menneske trenger for aktiv deltakelse i et samfunn som stiller høye krav og forventninger til samfunnsborgerne.

– Ferdigheter innenfor språk er avgjørende for kommunikasjon og samspill mellom mennesker, og arbeid med barns sosiale- og språklige ferdigheter må derfor være gjennomgående i hele utviklings- og opplæringsløpet. Dette bygger på en overordnet forståelse for at det er et nært samspill mellom språk og læringsmiljø som sammen ruster barn for livslang læring. Malvik kommunes arbeid med språk må derfor ses i sammenheng med kommunens deltakelse i den nasjonale satsingen «Bedre læringsmiljø (2016 – 2018)», sier Gladsø Holmen.

Satsing

Malvik er en av landets 27 kommuner som er med på denne språksatsingen som er initiert av Utdanningsdirektoratet.

– Malvik kommune vil med denne strategien styrke de ansattes kunnskaper, ferdigheter og holdninger til språk, lesing og skriving, og utvikle en felles forståelse og et felles språk hos dem som jobber med barns språkutvikling. Dette arbeidet skal jevne ut forskjellene mellom barnehager og mellom skoler, komme alle barn til gode og føre til en synlig endring av praksis på avdelinger og i klasserom, sier Camilla Dahl.