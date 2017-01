Ber om innspill på jakttider

Bakgrunnen er at Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om jakt- og fangsttider. Her er jakttiden på elg blitt utvidet fra 25.09-31.10 til 25.09-23.12. Miljødirektoratet mener at dette vil minske byråkrati, kan legge til rette for lokal næringsutvikling, gi større brukergrupper tilgang til elgjakt og at ny jakttid pålegger imidlertid jegere, grunneiere og kommuner et tydeligere ansvar for å sørge for gode løsninger for sambruk av marka gjennom høsten.

I Malvik kommune har det i de senere år ikke kommet tilbakemeldinger om utfordringer mellom hjorteviltjakt, friluftsliv og samjakt. Kommunen har derfor en oppfatning av at situasjonen er tilfredsstillende for de ulike interessegruppene. Dersom høringsinnspillene bekrefter kommunens oppfatning, er det ikke grunnlag for å søke om innskrenket jakttid. Hvis det derimot kommer innspill som tyder på noe annet, vil kommunen vurdere å søke tilpasset jakttid. Høringsfristen er 1. februar.