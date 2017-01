Øyvind og Laila kjøpte leilighet nummer 200

Det feiret de involverte med kakefest mandag formiddag.

– En milepæl, fastslår avdelingsleder i Eiendomsmegler 1, Morten Løvseth. Det hadde ikke verken megleren eller utbygger Oddstein Rygg forestilt seg da prosjektplanene ble presentert på et stormøte i Café Rampas lokaler i 2011.

– Vi spådde nok ikke at vi skulle selge 200 enheter på knappe fem år, sier Løvseth.

Valgte bort enebolig

Den 83 kvadratmeter store jubileumsleiligheten har megleren solgt til ekteparet Øyvind (74) og Laila Vikhammermo (73). Paret har vært bosatt i Sigurd Slembes veg på Saksvik i hele sitt voksne liv, men har nå valgt sjøutsikt og sentrumsnærhet i Hommelvik foran enebolig og stor hage i kommunens ytre del.

– Du vet, både jeg og Laila gikk på skolen i Hommelvik. Vi har vært mye her inne, forklarer den patriotiske saksvikingen og ler når Malvik-Bladet spøkefullt betegner flyttinga som en lokal sensasjon. 74-åringen forteller at paret ønsket seg en enklere boform. Det begrunner kona Laila med alderen.

– Vi begynner å bli gamle. Hvem vet, kanskje sitter vi i rullestol allerede i morgen. Da har vi ikke en sjanse i et stort hus, sier hun.

Ikke et særtilfelle

Paret har gjort avtale med megleren om at de overtar leiligheten når huset på Saksvik er solgt. Kort vei til butikker og kollektivtransport var avgjørende for at valget falt på nettopp Hommelvik.

– Når en står der oppe og skuer utover med en turists øyne, sier Laila og peker mot Solbakken.

– Da ser en hvor fint det er her i Hommelvik, fortsetter hun. Saksvikparet er slettes ikke et særtilfelle, ifølge Rygg og Løvseth.

– Salgslistene fra Hommelvik Sjøside viser at utrolig mange kjøpere flytter fra Vikhammer og Hundhammeren. Vesentlig færre kommer fra Stjørdal, sier Oddstein Rygg. Hommelvik Sjøside har per i dag tillatelse til å bygge totalt 400 leiligheter på østsiden av Homla. Utbyggeren er i gang med det femte av i alt seks byggetrinn. 218 leiligheter er så langt ferdigstilt og 17 ligger nå ute for salg.