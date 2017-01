Laget hefte med lokale ord og uttrykk

Historielaget Hommelviks Venner har laget ordliste med gamle ord og uttrykk fra Vika og omhegn. Ordlista presenteres på historielagets årsmøte 26. januar på Café Rampa. Solveig Holberg Dahl er en av fire i arbeidsgruppa som nå kan levere et ferdig produkt.

– Vi har med ord som innaforring og utaforring. Inneforring var en som bodde i Hommelvik eller Solbakken. En utforing bodde utafor på Grønberg, Blåhammaren og rundt der. Sentrum var Vika, forteller Dahl.

Språket endrer seg

Dahl mener det er viktig å ta vare på det gamle språket og ordene som ble brukt for noen generasjoner siden.

– Vi vet at språket og dialekten forandrer seg fort. Særlig for oss som bor i et pressområde. Ord som var kjent for min mor og bestemor er ukjent for dem som er unge i dag. Det synes vi er synd og vi ønsker å bevare språket i historielaget, sier Dahl som er en av fire i dialektgruppa som har utarbeidet ordlista.

–Hvor har dere hentet ordene?

–Vi har intervjuet etter beste evne. Samlet, noter og snakket med slekt og venner. Men veldig mye har vi fått av de andre medlemmene i historielaget.

–Finnes det slike ordbøker i andre historielag?

–Det tror jeg, men vi har ikke brukt noen som mal.

Laget for voksne folk

Dahl forteller at de kom over mange artige og for dem ukjente ord da de samlet sammen materialet til boka.

–Ja, det var massevis og jeg tror at det er mange som ville finne både ord og uttrykk som de ikke har hørt om eller ikke hørt på lenge.

–Ukjente ord?

–Ja, det kom fram mange ord som jeg ikke kjente igjen.

Boka er laget i hundre eksemplarer og bakerst er det blanke ark.

–Vi ville ha med noen ark, slik at folk kan notere ord og uttrykk de vet om.

Hun forteller at arbeidsgruppa fikk et lite puff da dialektekspert Andreas Gjermstad var på et møte i historielaget for noen år siden.

–Vi hadde noen sider vi viste frem til ham, og etter møtet kom vi ordentlig i gang med arbeidet, sier Dahl som er pensjonert lærer.

For de som er interessert i gamle ord og uttrykk, vil historielaget selge boklista på Jakobsli Museum.