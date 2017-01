Høyres helsepolitiker føler seg tilsidesatt

Høyres helsepolitiker reagerer på at Utvalg for helse og omsorg ikke er informert om budsjettsprekken, og at et oppsatt møte i utvalget avlyses uten forklaring.

Den erfarne lokalpolitikeren, Brit R. Aune (H), reagerer kraftig på at medlemmene i Utvalg for helse og omsorg ikke er informert om at det går mot en kjempesprekk i budsjettet. Hun forstår heller ikke at et oppsatt møte i utvalget blir avlyst uten noen nærmere forklaring. At det ikke er noen saker klare for politisk behandling eller orientering, fremstår som noe merkelig i den budsjettsituasjonen som har oppstått, mener hun.

Forbigått

Medlemmene i utvalget, som har hovedansvar for alle saker som angår helse- og omsorgstilbudet i kommunen, er ikke informert om at rådmannen forventer en kraftig økning i utgiftene til sterkt pleietrengende pasienter.

– Vi som er med i utvalget har ikke fått noen form for informasjon om budsjettsprekken, slik formannskapet ble orientert om i sitt møte sist mandag. For egen del føler jeg meg forbigått, og det er helt uakseptabelt at utvalget ikke har fått noen informasjon om at budsjettet vi vedtok i desember ikke holder. Vi visste heller ikke at formannskapet skulle få den orienteringen, som vi bare har fått vite om gjennom media, sier en irritert og provosert Brit R. Aune.

Overrasket

– Dersom vi i utvalget stiller spørsmål om ressursbruken, og ber om å bli orientert om situasjonen for de pleietrengende brukerne i kommunen, får vi beskjed om at vi bidrar til å skape usikkerhet og engstelse blant brukerne og de pårørende. Men som politikere må vi stille spørsmål og bli orientert dersom vi skal kunne bidra til å gi best mulig tilbud, mener Brit Aune.

– Når vi gjennom media blir kjent med at helse- og omsorgsbudsjettet vil sprekke med flere millioner kroner, blir jeg svært overrasket over å få melding om at det oppsatte møtet i utvalget 2. februar er avlyst. Vi har bare fått en kort melding om at møtet er avlyst, uten noen forklaring. Men jeg har forstått det slik at det ikke var noen saker klare til behandling. Noe som virker rart etter at budsjettsprekken ble kjent. Dette er så alvorlig at utvalget burde vært innkalt bare for å bli orientert om denne ene saken, sier Aune, som også stusser over at et oppsatt møte i Utvalg for oppvekst og kultur avlyses på samme måte.

Underbudsjettert

– Dersom det er riktig at det går mot en så stor budsjettsprekk kan ikke det bety annet enn at budsjettet kommunestyret vedtok i desember ikke hadde tatt høyde for at Malvik kommune får flere ressurskrevende pasienter. Her virker det som om en har underbudsjettert kraftig. Det mener jeg er noe merkelig så lenge alle partiene i kommunestyret sier at helse og omsorg, sammen med skole, er blant oppgavene som er høyest prioritert, mener Brit R. Aune.

– Her har en tydeligvis ikke fått inn i budsjettet at det kommer flere brukere til Malvik med behov for mer omfattende tjenester. Hver av disse pasientene har ofte pleiebehov som koster opp mot en million kroner, fordi de har krav på heldøgnspleie, mener Høyres helsepolitiker.