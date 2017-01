Flere slipper å betale eiendomsskatt

Eiendomsskatten ble innført i Malvik fra 2014, men videreføringen krever at kommunestyret følger opp med nytt vedtak når neste års budsjett vedtas.

Eiendomsskatt er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan vedta å innføre. Malvik kommune vedtok i desember 2014 at alle boliger og næringsbygg skulle betale to promille av verditakst i eiendomsskatt for påfølgende år. For fjoråret ble eiendomsskatten vedtatt videreført, men med en økning fra to til fire promille. Eiendomsskatten er forventet å gi kommunen en årlig inntekt på 30 millioner kroner.

E-skatt også i år

Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet 12. desember at eiendomsskatten også skal kreves inn på alle faste eiendommer i 2017, og da med samme promillesats som i fjor. Eiendomsskatten i Malvik skal betales i tre terminer i løpet av året.

For å presisere vedtaket om eiendomsskatt for inneværedne år har rådmannen lagt frem en sak som er behandlet av formannskapet, og som kommunestyret formelt skal vedta på sitt møte 30. januar.

Noen er fritatt

Noen eiendommer i Malvik er imidlertid fritatt fra å betale eiendomsskatt. Det gjelder Malvik videregående skole, som er eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det samme gjelder privateide Lukas videregående skole, og Betania Malvik og Jøssåsen landsby i Mostadmark.

Andre eiendommer som slipper å betale denne skatten er samfunnshus, grendehus, klubbhus, forsamlingslokaler, anlegg som eies av frivillige lag og foreninger, idrettsanlegg, bedehus og kirkestuer, bygninger som tilhører museum og historielag som er åpne for allmennheten. Barnehagedelen av privateide barnehager er også fritatt for å betale eiendomsskatt.

Til investeringer

Kommunestyret har vedtatt at eiendomsskatten skal gå til nye investeringer vedtatt i økonomiplan (2014 – 2017) som nytt sykehjem, omsorgsboliger på Vikhammer, Sandfjæra barnehage, ny barnehage på Vikhammer, ny ungdomsskole Hommelvik og ny Vikhammer ungdomsskole med kulturbygg.

Malvik kommune vil i årsrapporten gi en oversikt over eiendomsskattens inntekter og på hvilke prosjekter den er med å finansiere. På den måten kan alle følge med på hvor store inntekter eiendomsskatten gir, og hvor mye som til enhver tid er nedbetalt på de aktuelle byggeprosjektene.

Kommunestyret har oppnevnt sakkyndig nemnd og klagenemnd, og det er for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne anledning til å søke om fritak fra eiendomsskatten.