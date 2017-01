Sparker i gang eget prosjekt for jentespillere

Førstkommende fredag, 20. januar, er det kick off for et banebrytende og nytt prosjekt for jenter i Hommelvik ILs (HIL) fotballavdeling.

– Prosjektet har vi kalt SAMBA og det står for samhold, aktivitet, mestring, basisferdigheter og alle jenter, sier Trine Nordgård Stensaas. Hun har hovedansvaret for prosjektet sammen med Eva Gussiås. Både Stensaas og Gussiås har spillerbakgrunn fra blant andre Trondheims-Ørn. I tillegg er Karin Liljeblad med for å holde orden på økonomi og administrative oppgaver. Stensaas og Gussiås er også jentefotballansvarlig i HIL.

Bedre og bredere

–Hovedhensikten med prosjektet er å skape et enda bedre og bredere miljø innen jentefotballen i HIL. Jenter skal synes det er så gøy å være en del av dette miljøet at de henger med på fotballen enda lengre enn det de gjør i dag. I dag starter frafallet allerede i 13-14-årsalderen, og det er litt tidlig, sier Stensaas. Selv har hun bakgrunn som fotballspiller på toppnivå i Trondheims-Ørn og Røa. Stensaas har også spilt for Kattem, Byåsen og Malvik IL. Nå er hun sammen med Eva Gussiås blant de som blåser liv i damelaget til HIL igjen.

Satsing

Det var Norges Fotballforbund (NFF) som under tinget i fjor vår vedtok at jentefotball skal være en av tre hovedsatsingsområder i NFF. Hensikten med satsingen er å redusere/forskyve frafallet i jentefotballen i Norge.

Storslagent kick off

– Kick off`en på fredag har vi tenkt å kjøre litt storslagent med rød løper, autograftavle, utdeling av utstyr, informasjon om prosjektet og presentasjon av aktivitetsplanen. I tillegg prøver vi å få med oss landslagsmålvakt og hommelviking Kristine Nøstmo. Vi har også invitert representanter fra Trøndelag Fotballkrets, styrerepresentanter i HIL Fotball og andre viktige samarbeidspartnere, sier Trine Nordgård Stensaas.

Fokus

I løpet av 2017 vil 100 fotballspillende jenter i HIL mellom 11 og 15 år få tilbud om å delta på åtte samlinger hvor fokus vil være på fotball, samhold venninner, konkurranser, mestring, basisferdighetsutvikling og motivasjon.

Relasjoner

– HIL skal bli en klubb hvor jenter elsker å være en del av fotballmiljøet. Noen har ambisjoner om å bli landslagsspillere mens andre er med for at det er gøy å spille fotball med en eller flere venninner. Uavhengig av ambisjonsnivå og alder skal de åtte SAMBA-øktene utvikle relasjoner og motivere jentene til å bli i fotballmiljøet lengst mulig, sier Stensaas.

To år

For å skape et bærekraftig tilbud krever det god forankring både i styret, sportslig utvalg (SU) og ute i jentelagene i klubben.

–Som et førsteledd i denne prosessen utarbeider vi en plan for to år fram i tid. I november 2018 skal det sportslige utvalget evaluere prosjektet, sier hun.

Fjelltur

Trine Nordgård Stensaas og hennes medarbeidere legger også opp til andre aktiviteter enn bare fotballøkter i løpet av 2017.

–Da legger vi bort fotballsko og fotballer, sier Stensaas og ramser opp alternativer som skitur fra Sveberg til Jervskogen Skisenter med grilling og skileik, teambuilding på Jervskogen med diverse øvelser, mesternes mester-konkurranse, bootcamp på Lillesand, fjelltur, dansing, kickboksing og besøk på Olympiatoppen i Granåsen i Trondheim.