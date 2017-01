Feirer 40 år med jubileumsrevy

Nøyaktig 40 år etter stiftelsesdagen den 25. mars i 1977 inviterer Ungdomslaget Mostingen til revyforestilling, underholdning og dans i Mostadmark samfunnshus.

– De viktigste ingrediensene den kvelden blir taler, levende musikk, dans og en ellevill revyforestilling med de beste numrene i regi av ungdomslagets revygruppe de siste 40 årene, forteller Jens Christian Reberg.

Perler på scenen

Mostingen leder revygruppa som lørdag formiddag var samlet til øving i samfunnshuset lørdag.

– Vi startet allerede for fire måneder siden med utvelgelsen. Komiteen har forsøkt å plukke ut gapskratt-nummer som representerer ulike tidsepoker. Mye har skjedd siden 1977 og mostingene har hatt flere kampsaker. Blant annet den planlagte utbyggingen av et kraftverk i Homla. Det blir et gjensyn med flere av disse i mars, sier Reberg og fremhever en perle fra 1990-tallet.

– Sketsjen "Ungkarsvisa" endte et år i finalen under revyfestivalen på Høylandet. Nummeret vil bli framført på scenen i samfunnshuset av originalbesetninga, bestående av Stog Oddbjørn Aas, Bjørn Tore Renå, John Åge Byberg og Ola Kyllo, sier han.

Reberg sier det var helt naturlig å arrangere jubileumsrevy når laget først skulle markere dagen.

Settes opp i Bruket

–Revyen har vært en av UL Mostingens viktigste aktiviteter. Vi ser den derfor som et naturlig element i feiringa. Det har aldri blitt gjort tilsvarende i Mostadmark, men nå hadde vi en gyllen mulighet, sier han.

Jubileumsrevyen består av mellom 20 og 25 nummer og settes i tillegg opp i Bruket kulturhus lørdag 1. april.

– Det blir spennende og forhåpentligvis en stor opplevelse for oss mostinger. Det er stor forskjell på Bruket og samfunnshuset, humrer Reberg.

Lære

Han oppfordrer folk til å sette av jubileumskvelden i kalenderen.

– Vi håper selvsagt at folk stiller opp. Mostadmark har etter hvert fått mange innflyttere. Forhåpentligvis kommer mange av dem til samfunnshuset lørdag 25. mars. Det blir en fin anledning til å lære litt om hvordan mostingene er, sier Reberg og ler.