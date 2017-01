Glad for nikab-forbud

Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune er glad for at Stortinget nå vedtar forbud mot heldekkende ansiktsplagg i høyere utdanning.

- Saken var oppe i Stortinget mot slutten av høstsesjonen, og det er bred politisk enighet om å forby nikab ved universitet og høgskoler, sier fremskrittspartipolitikeren.

Kunnskapsdepartementet jobber i disse dager med et regelverk rundt hvordan forbudet mot heldekkende ansiktsplagg skal utformes, og ifølge Sandaune får Stortinget tilbake saken mot slutten av vårsesjonen til endelig behandling.

- Med et vedtak i vår kan forbudet iverksettes allerede etter sommeren, sier hun.

Land som Frankrike, Belgia og Nederland har allerede innført et forbud mot heldekkende ansiktsplagg i offentlige rom. Sandaune er glad for at det er et flertall i Stortinget mot heldekkende ansiktsplagg ved høyere utdanningsinstitusjoner.

- Kvinneundertrykkende

- Det er viktig at denne saken ikke blir et problem, og ikke minst at vi gjør et vedtak før det blir et problem. Samfunnet må være tydelig, og si at det ikke er akseptabelt benytte nikab, sier hun.

Fremskrittparitet har flere ganger i årenes løp foreslått et forbud, men ikke fått medhold i Stortinget. I høst var Arbeiderpartiet forlagsstiller, og fikk støtte fra blant andre Fremskrittpartiet.

- For oss er dette med likebehandling viktig, og vi mener at et slikt plagg er kvinneundertrykkende, sier Sandaune.

Hun tror mange unge kvinner med fremmedkulturell bakgrunn vil dra nytte av forbudet.

- Vi vil gjøre det lettere for dem som ønsker å løsrive seg fra reglene som de blir styrt fra av familien. Når samfunnet sier nei til nikab, vil også kvinnene lettere kunne stå opp i mot familietradisjonene, sier Sandaune, som ikke tror ikke effekten får motsatt virkning, ved at kvinnelige studenter med fremmedkulturell bakgrunn vil vegre seg for å ta høyere utdanning etter at forbudet innføres etter sommeren.

Enklere kommunikasjon

Sandaune tror relasjonene mellom studenter og lærere blir enklere etter at forbudet innføres.

- Å kommunisere med noen kun ved å se øynene er ikke noen god måte. Uten heldekkende ansiktsplagg blir kommunikasjon enklere og misforståelser vil unngås ettersom man kan lese hverandre kropps- og ansiktsspråk lettere, sier hun.