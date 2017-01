Ber politikerne forklare seg

Det var virksomhetsleder Frank Johansen som i møte med Utvalg for areal og samfunnsplanlegging ba politikerne forklare hva som ligger i kommunestyrets veivedtak fra desember i fjor.

Alternativene er utredet

I vedtaket fra budsjettmøtet i desember står det at kommunestyret ikke ønsker å prioritere bygging av hele vegforbindelsen Sveberg – Hommelvik nå. Samtidig sier vedtaket at alternative trasévalg gjennomgås på nytt for siste del av vegen mellom Brattalia og Hommelvik. Kommunestyret vedtok imidlertid å stryke 40 millioner kroner som var avsatt til bygging av veien i investeringsbudsjettet for 2020.

–Det ble i forbindelse med reguleringsplanen, som ble vedtatt i juni 2013, vurdert fire alternative traseer før kommunestyret endte med å vedta det alternativet som går bak boligene i Haugenbakken og kommer ut i tunnel i Thoresenberget. Den reguleringsplanen ble i november samme år stadfestet av fylkesmannen etter klagebehandling. Er det et politisk ønske at vi skal bruke ressurser på en ny vurdering av de tre alternative traseene, eller er det nok at vi legger frem de samme vurderingene som i reguleringsplanen, spurte virksomhetslederen da utvalget ble orientert om hele saksgangen fra 2009 og frem til i dag.

Ikke mer å utrede

–Bakgrunnen for dette veiprosjektet var behovet for lokalvei mellom Hommelvik sentrum og de nye boligområdene i Svebergmarka, forklarte Willy Stork, som er den saksbehandleren som har fulgt veiprosjektet gjennom de siste årene.

Han redegjorde for de alternative veitraseene som hadde vært vurdert, men som ble lagt bort på grunn av at de ville ta for mye dyrket jord, eller fordi de vil gi for kraftig stigning i terrenget mellom fylkesvei 950 og Sveberg.

–Administrasjonen ser ikke at det er noe mer å utrede rundt de alternative veitraseene, konkluderte Willy Stork. Men han bekreftet at kostnadsberegningen som er oppgitt til 75 millioner kroner bygger på et grovt anslag gjort i 2010, og at kostnadene ikke har vært vurdert de siste seks årene.

Ingen politiske signal

Utvalgsleder Bernt Ole Ravlum (Ap) ønsket ikke å kommentere administrasjonens spørsmål rundt veivedtaket.

–Dette er noe jeg først må ta opp med den politiske ledelsen, forklarte Ravlum etter at utvalget hadde fått presentert gjennomgangen av saksbehandlingen og de vedtakene som er gjort i veisaken.