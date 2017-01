Gladhandel i nytt lokale

Grete Bogen har flyttet b.young-butikken fra nabolokale ved Rema til vegg i vegg med Risøe ved inngangspartiet.

Når MB stikker innom er Grete Bogen i full gang med å gi råd og vink om de seneste moter til kunde Guri Nessimo. Mandag åpnet hun butikken i de nye lokalene.

– Lokalene er noenlunde like store, men det er mye triveligere lokaler. Her er vi nærmere inngangen, det er mer intimt og her er vi sammen med flere mindre butikker. Denne delen av senteret er mer handelsgata, sier Bogen.

Hun har organisert butikken slik i andre etasjen har hun eget rom med salgsvarer.

– I butikken blir det ikke mange salgsplakater. Varene som jeg har satt ned prisen på, blir plassert på salgsrommet. Bak i butikken har jeg et rom, hvor jeg i midten av februar starter med fotterapi. Jeg er utdannet fotterapeut og vil ta imot kunder der.

Bogen er både eier og driver av butikken.

– Det er kjempeartig å drive butikk. Jeg elsker å drive med klær og snakke med kundene. Jeg føler meg veldig hjem her i butikken, sier Bogen som i tillegg til å stå i butikken selv, har tre ansatte.