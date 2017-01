Flere låner bøker på bibliotekene

Bibliotekene i Malvik lånte ut nesten 50.000 bøker i året som gikk.

Økningen i utlån fra bibliotekene i Malvik har vært veldig stor. I 2015 ble det lånt ut 38.868. Økningen i fjor var på over 10.000 bøker.

Godt fornøyd

Dette er en utvikling biblioteksjef Katrine Herringbotn er meget fornøyd med.

– Vi har registrert 47.400 besøk det siste året. De fleste fra våre lokaler på Vikhammer. Årsaken til dette er nok at der har vi mest åpent, og at vi er samlokalisert med Malvik videregående skole. Elevene ved skolen er flinke til å bruke oss, sier biblioteksjefen og legger til at året før var de lokalisert i Ytre Malvik samfunnshus. Noe som trakk ned tallene.

Hun forteller i at tillegg til dette lånes det ut mange bøker fra skolebibliotekene.

– Tallene fra skolene mangler, men legger vi til dem, så får vi et betydelig utlån. Vi vil nok se at i 2018 vil vi få et byks i utlånstallene når vi får en samlokalisering med den nye ungdomsskolen i Hommelvik, sier hun.

32 arrangement

Bibliotekene har ikke bare lånt ut bøker. I løpet av fjoråret ble det holdt 32 arrangement og 20 forskjellige utstillinger.

– Aktiviteten har økt ganske jevnt, og vi ser at det har blitt tatt imot godt fra publikum. På arrangementene Barnas bibliotek har vi 30–40 besøkende hver gang, sier biblioteksjef Katrine Herringbotn og smetter inn at på onsdag er det Strikk og lytt på Vikhammer, hvor de byr på kaffe og lesing av litteratur.