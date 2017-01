Positive til etablering av tankanlegg i Muruvik

Forsvarsbygg informerte torsdag medlemmene i politisk utvalg for areal og samfunnsplanlegging om planene for nytt drivstoffanlegg for Værnes.

Politikerne i Malvik fikk denne uka den samme orienteringen fra Forsvarsbygg som tidligere har vært gitt i Stjørdal.

Fortsatt jobbes det må alternative plasseringer av tankanlegget på Sutterø i Stjørdal eller i Muruvik havn i Malvik.

– Vi fikk svar på spørsmålene som er stilt rundt en eventuell etablering i Muruvik. For oss vil det være en positiv etablering fordi det vil skape aktivitet på havna. All transport av drivstoff inn og ut vil skje med båt og via rørledningen fra havna inn til Værnes. Det er også beroligende å få høre at ryktene nok har overdrevet størrelsen på de to drivstofftankene som er tenk plassert på samme sted som Shell tidligere hadde sitt anlegg i Muruvik, sier Bernt Ole Ravlum (Ap) etter Forsvarsbyggs delvis hemmelige orientering om tankanlegget for flydrivstoff.

Prosjektgruppa i Forvarsbygg sender sin innstilling til Forsvarsdepartementet i løpet av kort tid.

Den endelige avgjørelsen tas i juni.