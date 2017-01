Tenåringer angriper mens kameratene filmer

En skole i Malvik varslet mandag politiet etter å ha mottatt en mobilvideo med brutal vold. Den fire minutter lange filmen fra et sted utendørs i kommunen viser en tenåringsgutt bli angrepet av to jevnaldrende gutter på vei hjem fra skolen.

Slår flere ganger

– Filmen viser tre ungdommer i samtale. Etter tre minutter slår den ene den andre tilsynelatende uprovosert i ansiktet. Han følger opp med flere slag og det utarter til et slagsmål mellom de to. Da engasjerer tredjemann seg og går til angrep på fornærmede. De slår mye og de slår hardt, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskont

Videoen slutter med at personene bak kamera ber de to om å stanse.

Avhørt

Politiet grep umiddelbart fatt i saken og har denne uka identifisert og avhørt flere av de involverte.

– Vi brukte ikke lang tid på å finne ut at dette var et straffbart forhold som må etterforskes. Én gjerningsperson og fornærmede er allerede avhørt, sier Gjølmesli.

Flaks

Den voldsutsatte tenåringen kom fra hendelsen uten store skader. Det betegner politiet som ren flaks.

– Heldigvis endte dette med begrensede personskader, men vi mener at handlingen hadde et stort skadepotensial, sier Gjølmesli. To personer har så langt status som mistenkte i saken. Én har i avhør denne uka erkjent volden.

Følte seg truet

Etterforskningsleder Eivind Guldseth opplyser at vedkommende har forklart at han følte seg truet av fornærmede og at dette utløste angrepet.

Den forklaringen fester ikke politiet lit til og mener en langvarig pågående konflikt i ungdomsmiljøet er bakgrunnen. Voldshandlingen bærer i tillegg preg av å være planlagt.

– Vi kan ikke slå det fast, men alt tyder på det. Filminga starter allerede før de tre møtes, sier etterforskningsleder Eivind Guldseth ved Stjørdal lensmannskontor.

Ikke opplevd lignende

Filmen med den brutale sekvensen ble spredt fra mobiltelefon til mobiltelefon i ungdomsmiljøet og til slutt fanget opp av skolen der de involverte går.

– Vi har jobbet med saken hele uka og har en løpende dialog med politiet, sier rektor ved den aktuelle skolen. Vedkommende har aldri opplevd lignende og sier skolen vil fortsette å jobbe forebyggende for å hindre at tilsvarende skjer flere ganger.

– Det er viktig at alle føler at vi fremdeles har et trygt og godt skolemiljø, sier rektoren.

Vitner

Forholdet er politianmeldt og saken vil etterforskes videre. Blant annet ønsker politiet å komme i kontakt med et sentralt kvinnelig vitne.

– Hun passerte i bil og skal ha sett det som skjedde. Kvinnen kjørte tilbake og oppsøkte fornærmede. Deretter kjørte hun etter gjerningspersonene for å snakke med dem. Hun skal da ha blitt verbalt truet, sier Eivind Guldseth.