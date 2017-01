Ida og Tor-Aage driver treningssenter for voksne

Ekteparet Berg fra Vikhammeråsen startet treningssenteret Bergs Aktivitets Zenter Lade (BAZ) for tre år siden.

Ida Solberg Berg tar imot MB med et stort smil og sprudlende energi. I et ikke altfor stort og intimt lokale har hun og ektemannen Tor-Aage laget et treningssenter for dem som ønsker tett oppfølging uten for mye fokus på kroppspress. I senteret spilles det rolig musikk og det henger ingen speil på veggene. Her er det et rolig og avslappet miljø.

– Det er ikke fult så skummelt å komme inn til oss, sier Ida mens hun tar MB på en rundtur i lokalene som består at et rom med treningsapparater og en sal som brukes til gruppetreninger.

– Vi har vel erfart at treningsbransjen selv har ødelagt litt synet på treningssenter hos folk, og her prøver vi å gi et tilbud til de som ikke trives på de større sentrene.

Fokus på helse

– Har ikke det å trene på et treningssenter blitt mer alminneliggjort nå?

– Det begynner å bli akseptert, men enda sitter mange med et inntrykk av det er et stort kroppsfokus og ikke fullt så mye fokus på helse. Vi har veldig mange medlemmer som sier at «Jeg har ei venninne som jeg skulle hatt med meg, men hun tør ikke for hun har vært på så mange senter og alltid endt opp som støttemedlem etter å ha ikke fått nok oppfølging». Når vi får dem inn dørene, så får de en annen opplevelse. Det er litt mindre, intimt, og de får hjelp til å komme i form, sier Ida.

Livsstilsendring

Hun forteller at ekteparet tok en beslutning om et livsstilsendring for ti år siden.

– I 2006 la Tor-Aage og jeg om kostholdet. Han gikk ned tretti kilo og jeg gikk ned førti kilo. Dette fikk meg til å tenke at også at andre skal få oppleve at det var mulig å være såpass tung men gjøre endringer for å få tilbake bevegelsesgleden. Har alltid sagt at jeg ikke er av de minste damer som finnes i verden, men det er ikke noen unnskyldning for å være stor og tung. Jeg er mye bedre form i dag, når jeg nærmer meg femti, enn da jeg var 25 år, forteller Ida.

Hun forteller at de betegner at drifta ennå er i startfase.

– Dette er fjerde året vi driver. Vi har ruget på dette"egget" i mange år. Tor-Aage har alltid vært interessert i trening og holde seg i form og har alltid hatt en drøm om å åpne eget studio. Jeg ønsket å styre min egen arbeidstid og arbeidshverdag. Håpet var å få frihet til å ta fri når jeg kunne tenke meg å ha fri, sier Ida og legger til at det har hun ikke fått til ennå.

–Hvorfor på Lade?

– Vi så at Malvik kommune er såpass liten kommune at det var ikke liv laga. Samtidig savnet Tor-Aage et sted å sende sine paisenter til gruppetreninger fra Lade fysikalske. Han ville gjerne ha tilknytning mellom treningssenteret og praksisen som fysioterapeut.

Ikke et vanlig senter

Berg forteller at de har ei aldersgrense på 30 år.

– Ja, dette er ikke et vanlig treningssenter. Vi er et senter for den vokse gruppen av mennesker som ønsker en annen plass enn de store sentrene. Som du har lagt merke til, så er det ingen speil på veggene. Det er stille og rolig atmosfære. Vi har satt en 30-års aldersgrense og her er det ingen ungdommer som henger eller okkuperer apparat. Vi har tatt inn en litt spesiell styrke og kondisjonssirkel, hvor man gjør unna økta på 17,5 minutter. Dette er noe som tiltalende for veldig mange som ikke vil bruke mye tid på trening, men ønsker helseeffekten av aktiviteten, sier Ida og legger til at hvis man kjører to runder, får man en fullgod 4x4 intervalltrening pluss styrke.

Fysioterapeut støtte

– I lokalene er det tre bedrift under samme tak. BAZ Lade, fysioterapeut Tor-Aage Berg som har sine gruppetreninger med sine pasienter. I tillegg har vi fysioterapeut Magnus Myrvold som har egen bedrift, og er her hos oss. Medlemmene har tilgang til Myrvold, uten at de betaler noe ekstra. Har du kjent at det er noe som murret i skuldra, så har Myrvold undersøkt deg også har vi tilrettelagt, enten Milon-sirkelen eller fått øvelser slik at man ikke får en betennelse, forteller Ida og viser frem salen.

–I tillegg har vi gruppetreninger her i salen. Jeg har masse damer som elsker danse zumba og jeg tror at dette er det eneste senteret i Norges land som har hele ni timer med zumba. Vi har også timer med slynge, stabilitet og balanse, styrke i sal og spinning.

–Har dere mange medlemmer?

–Vi har fire hundre, og det er ganske mye med tanke at det er så vidt tre år siden vi startet opp.

–Det er hakket dyrere enn vanlig treningssenter.

–Ja, men vi tilbyr noe helt annet. Her får medlemmene oppfølging og vi passer på at man trener riktig. Hos oss er den personlige trenerfunksjonen inkludert i medlemsskapet. Man trenger ikke å bestille en personlig trener til en pris mellom 550 - 1000 kroner per gang. Derfor er vi unike. Jeg er vernepleier og ønsker at mine medlemmer skal bli sett. Jeg kan nesten fornavn på alle mine fire hundre medlemmer. Jeg kommer tett på alle som er her, og har en relasjon til alle, Ida som har er vokst på Saksvik og har bodd på Vikhammeråsen siden ekteparet bygget hus i 1992.