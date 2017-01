Får penger til trafikksikkerhet

Malvik har fått innvilget penger fra fylkeskommunen til fire trafikksikkerhetstiltak i år.

Fornøyd

Det var en fornøyd virksomhetsleder, Olav Bidtnes, som kunne orientere Utvalg for areal og samfunnsplanlgging (Aresam) om årets tilskudd fra fylkeskommunen til sikringstiltak. Malvik er innvilget 380.000 kroner til fullføring av kantsteinstopp for buss langs fylkesveg 963, mellom Isdammen og Mostadmark

Muruvik

Det er også gitt tilsudd på 216.000 kroner for prosjektering av fortau langs Flatholmsvegen i Muruvik. Dette er et prosjekt som har en total prislapp på 360.000 kroner, og med en kommunale andel på 144.000 kroner. For 2017 er det også gitt tilsagn om 162.000 kroner for å bygge siste del av fortau i Sakslundvegen. Der bidrar kommunen med 108.000 kroner.

Malvik bidrar selv med 48.000 kroner og får 72.000 kroner fra fylkeskommunen for å bygge fartsdumper for å redusere hastigheten ved skolene i kommunen.