- Følte jeg hadde besøk av profesjonelle engler

Jorun Jensen fra Vikhammer er overveldet over måten hjemmesykepleien håndterte hennes pleietrengende bror i romjula, og ønsker å rette en stor og varm takk til den kommunale tjenesten.

– Forskjellige pleiere har vært involvert. Alle fortjener ros, sier Jensen.

Pliktig

Broren er bosatt ved Zion helse- og velferdssenter i Trondheim. I perioden mellom julaften og første nyttårsdag var han på besøk hjemme hos søstera i Vikhovlia. I ni dager fikk han behandling av hjemmesykepleien i Malvik. Jensen er klar over at kommunen er pliktig til å yte bistand, men lot seg likevel imponere over pleiernes innsats.

– På forhånd ringte jeg faglig leder ved Zion og ba dem ta kontakt med hjemmesykepleien i Malvik. Dagen før broren min skulle komme ble jeg oppringt, og siden har alt gått av seg selv. Jeg følte at jeg hadde besøk av profesjonelle engler, sier vikhammerkvinnen og smiler.

Hun mener at også positive saker om norsk helsevesen bør få plass i mediebildet og vil derfor spre det glade budskap via lokalavisa.

Fortjent

Virksomhetsleder i hjemmesykepleien, Lise Karin Dybvad, setter pris på rosen.

– De som jobber her fortjener det virkelig. Og som leder er det selvsagt hyggelig å høre slikt. Det er som oftest det negative som omtales i avisene. Vi nordmenn er kanskje ikke så flinke til å gi tilbakemeldinger når vi er fornøyde med noe, sier Dybvad.

Beskjed

I Norge har du krav på nødvendig helsehjelp der du bor, eller der du for tiden oppholder deg.

– Vi er pliktig til å yte bistand, men ønsker gjerne beskjed i forkant slik at vi kan planlegge. Når det er sagt opplever jeg at de ansatte er veldig fleksible, sier Lise Karin Dybvad.