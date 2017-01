Kommer til Malvik for å snakke om planene

I løpet av kort tid sendes anbefalingen til departementet.

– Muruvik og Stjørdal er like aktuelle, sier Britt Helen Kvittingen i Forsvarsbygg.

Hun er prosjektleder i gruppa som den siste tiden har utredet en planlagt utbygging av et nytt tankanlegg for flydrivstoff i området ved Trondheim lufthavn Værnes. Havna i Stjørdal og den gamle drivstoffkaia i Muruvik står igjen som aktuelle etableringssteder.

Et eventuelt lager i Muruvik vil etter det Malvik-Bladet forstår bestå av to ruvende tanker. Ifølge Kvittingen vil prosjektgruppa sende sin innstilling til Forsvarsdepartementet i løpet av de neste to ukene. Den endelige avgjørelsen tas av politikerne på Stortinget i juni, opplyser prosjektlederen.

Hemmelig prosjekt

Hun viser til at utredningsarbeidet er gradert og kan dermed ikke gå i detalj om hva som planlegges. I desember orienterte major Jon Alfred Hassel stjørdalspolitikerne om prosjektet. Hassel lettet noe på sløret og røpet blant annet at det nye tankanlegget skal forsyne både sivil flytrafikk på Værnes og militær aktivitet. I dag fraktes alt drivstoffet som flyene bruker med tankbiler fra Trondheim til Værnes. Tankanlegget i Trolla trenger imidlertid større oppgraderinger. Derfor ønsker Forsvarsbygg, Avinor og drivstoffselskapene som opererer på Værnes å bygge et nytt og moderne anlegg. Forsvaret peker også på at det vil ha stor samfunnsmessig verdi å fjerne tankbiltrafikken med flydrivstoff fra veien mellom Trondheim og Stjørdal.

Ferdig i 2019

Kvittingen sier målet er å komme i gang med byggingen i løpet av året og ferdigstille anlegget i 2019. Konstituert virksomhetsleder ved areal- og samfunnsplanlegging, Willy Stork, bekrefter at kommunen har vært i møte med Forsvarsbygg. Han ønsker ikke å viderebringe informasjonen kommunen har fått og henviser til representanten fra Forsvarsbygg. Seniorarkitekt Steinar Nilsen i prosjektgruppa opplyser at Forsvarsbygg vil komme til Malvik og orientere politikerne i Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging torsdag 12. januar.

– De vil få den samme informasjonen som politikerne i Stjørdal fikk i desember, sier Nilsen.

Vil ikke flagge holdning

Stjørdalspolitikerne har tidligere stilt seg skeptisk til planene om et kjempestort anlegg for flydrivstoff i Stjørdal. Leder i politisk utvalg for areal- og samfunnsplanlegging i Malvik, Bernt Ole Ravlum (Ap), sier han ikke ønsker å flagge holdning til prosjektet før alt av informasjon er lagt på bordet.

– Det eneste jeg vet er at det skal orienteres i neste uke og at byggingen har vært omtalt i avisa. Jeg vil ikke mene noe før vi har fått førstehånds informasjon om prosjektet, sier Bernt Ole Ravlum.