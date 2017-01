Innleder samarbeid med langrensstalent

– Vi har en genuin interesse av å støtte unge idrettstalenter. Vi jobber blant annet med å organisering, lederutvikling og å utvikle prestasjonskultur, sier daglig leder Ketil S. Jansen i Nye Høyder.

I går formiddag skrev bedriften under en samarbeidsavtale med Hommelvik ILs (HIL) langrennstalent Jan Thomas Jenssen. Hva avtalen betyr i kroner og øre vil ingen av partene ut med, men Jenssen er nærmest et perfekt sponsorobjekt for bedriften som har leder- og prestasjonsutvikling som en av sine arbeidsområder. Avtalen har ett års varighet, men med muligheter for begge parter å gå videre med den.

Eventer

– Vi jobber blant annet med vinnerkultur og eventer og i den sammenheng blir Jan Thomas Jenssen en vi kan benytte oss av. Vinnerkultur består av to ord, vinne og kultur. Ordet vinne betyr å bli best mens kultur kan tolkes som adferd og holdninger. Og er det noe Jenssen står for så er det de tre ordene, sier Ketil S. Jansen til MB-Sporten.

Utenfor sesongen

Nye Høyder kommer til å benytte seg av Jan Thomas Jenssen når han har tid og anledning, fortrinnsvis utenfor langrennssesongen.

–Vi ser at det kan bli vanskelig, nærmest umulig, å benytte Jenssen til forskjellige tiltak i løpet av vinteren. Men på sommeren så kan vi benytte ham. Det kan for eksempel være et rulleskikurs for unge eller ha ham med på et sykkelritt, sier Jansen.

Kulde

Sist helg deltok Jan Thomas Jenssen i den skandinaviske cupen i finske Lahti.

–Jeg reiste til Finland først og fremst for å gå fellesstart med skibytte, men den ble dessverre avlyst etter press fra flere skiforbund, sier Jenssen. Fredagens fristilssprint ble avlyst på grunn av at det var 28 minusgrader i Lahti. Sprinten ble flyttet til lørdag mens lørdagens 15 kilometer i klassisk stil ble flyttet til søndag. Lørdag var det 4 minusgrader mens det var seks minusgrader i Lahti søndag.

19. plass

– Dermed ble det ikke plass til fellesstarten med skibytte, sier Jan Thomas Jenssen. Han ble nummer 58 på prologen i sprint mens han havnet på 19. plass på 15-kilometeren. Den ble vunnet av Iivo Niskanen fra Finland som var 1,08 minutter foran førsteårssenioren fra HIL.

Helgefri

I helga er det konkurransefri for Jan Thomas Jenssen, men neste helg er det klart for norgescuprenn på Sjusjøen ved Lillehammer.

–Skal bli godt å slappe av hjemme til helga. Men jeg tar meg sikkert en tur på Jervskogen for å se på Jervskogrennet søndag, sier han.