Rådmannen er negativ til ridebane

Rådmannen avviser en klage fra en grunneier som har søkt om å få etablere ridebane på eiendommen Fosmo i Fossengrenda, inntil Selbuvegen og ca. 5 km sør for Hommelvik sentrum. Eiendommen som er på totalt 23 dekar, med 16 dekar dyrket jord som gjennom lang tid har vært bortleid som tilleggsjord til nabobruket.

Hestehold

Den nye eieren av eiendommen har overtatt drifta av jorda og etablert hestehold. Det er søkt om å få etablere en ridebane på en del av eiendommen. Dette har rådmannen ikke funnet å kunne gi tillatelse til fordi ridebane ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel, og at anlegget berører det rådmannen beskriver som god jord egnet for matproduksjon.

Eieren skriver i sin klage på vedtaket at de er avhengig av en ridebane for forsvarlig opptrening av dyr. Det pekes også på at det ikke handler om nedbygging av arealene, men utnyttelse til landbruksformål.

Strengere jordvern

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i sitt høringssvar i saken frarådet at det gis dispensasjon fordi søknaden ikke er i tråd med signalene om strengere jordvern.

Saken skal behandles i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging førstkommende torsdag.