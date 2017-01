Nøstmo vraket fra landslagstroppen

Målvakt Kristine Nøstmo (23) fra Grønberg i Hommelvik er ikke med i landslagstroppen som skal spille to treningskamper på La Manga i Spania om 14 dager.

Det var tidligere denne uka at den nye landslagssjefen Martin Sjögren tok ut sin første landslagstropp. Og i troppen med 24 spillere var det plass til tre målvakter, men ikke plass til Nøstmo. Selv om hun i 2016 var rangert som landets beste målvakt bak veteranen Ingrid Hjelmseth. Men Sjögren har tatt med seg Cecilie Fiskerstrand fra Lillestrøm Kvinner og Josefine Ervik fra Vålerenga i tillegg til Hjelmseth til kampene mot Sverige 19. januar og England 22. januar.

– Dette er min første tropp, og det blir gøy å møte spillerne og komme skikkelig i gang. Dette er en tropp med stort utviklingspotensial hos mange av spillerne, og aldersstrukturen er interessant og spennende, sa Martin Sjögren til fotball.no etter at uttaket ble offentliggjort.

Positive tilbakemeldinger

– Selv om jeg ikke er med denne gang så har jeg fått positive tilbakemeldinger. Landslagsledelsen ønsker seg fire målvakter som skal kjempe om de tre plassene i troppen til EM-sluttspillet i Nederland til sommeren. Akkurat nå ville de teste noen andre målvakter, sier Kristine Nøstmo som fortsatt er med i kampen om en plass i troppen til EM-sluttspillet. 23-åringen spiller i Trondheims-Ørn. Sist torsdag hadde trondheimsklubben den første treninga foran 2017-sesongen som innledes med hjemmekamp mot Kolbotn andre påskedag, mandag 17. april.

Hektisk

– Det blir hektisk i tiden framover. Neste helg skal vi ha kick-off i Grong mens vi skal ha en treningssamling på Frøya helga etter, sier Kristine Nøstmo. Hun har tidligere spilt både for Hommelvik IL og Malvik IL. Nøstmo kom til Trondheims-Ørn i 2012 og hun har stått over 100 obligatoriske kamper i målet for klubben.

Reistad og Olsvik

Også to andre spillere med MIL-bakgrunn er i Trondheims-Ørns spillestall. Det er Kristin Reistad (20) og Maria Olsvik (22). Forsvarsspiller Reistad kom til Trondheims-Ørn fra MIL i 2014 mens angrepsspiller Olsvik kom fra Kattem i 2013.