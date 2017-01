Slutter etter 20 år som leder for kirka

I mars 1997 tiltrådte Jan Rynning stillingen som kirkeverge i Malvik. Nå er det slutt for 65-åringen.

– Jeg blir pensjonist med virkning fra 1. april, bekrefter Rynning overfor Malvik-Bladet.

Tiden er inne

Etter 20 år som leder for kirka føler han nå at tiden er inne for å gi seg.

– Det blir deilig å gå over i pensjonistenes rekker. Jeg ser fram til å bruke mer tid på fritidssysler, sier Rynning.

Utlyst stilling

Malvik kirkelige fellesråd har nå lyst ut stillingen.

– Det blir en spennende prosess. Stillingen er interessant, og vi håper naturligvis på mange gode kandidater. Vi har gått ut bredt og kjøpt annonseplass på flere nettportaler og i papiravisene, sier leder i Malvik kirkelige fellesråd, Ingunn Helland Rokseth.

Den nye kirkevergen i Malvik vil få personalansvar for elleve ansatte fordelt på drøye åtte årsverk. Søknadsfristen er satt til 22. januar.