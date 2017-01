Bilopphugger på Sveberg har hendene fulle

Hos Trøndelag Bildeler AS på Sveberg hugger de ni ansatte opp over hundre biler hver eneste måned.

- Siden oppstarten i 1996 har vi opplevd en gradvis økning av ansatte og omsetning, forteller Georg Grøneng.

Han er daglig leder av Trøndelag Bildeler, og har ansvaret for at de ansatte har noe meningsfullt å gjøre. I 2016 hadde de hendene fulle.

- Vi hugget opp totalt 1600 biler, og de siste årene har antallet variert mellom 1600 og 1700 biler. Vi omsetter årlig for rundt 13 millioner kroner, sier Grøneng.

Kjøper vrak

Det er i hovedsak to grupper biler huggeriet på Sveberg tar i mot. Den ene er private som leverer inn eldre biler for opphugging, og mottar 3000 kroner i vrakpant for å bli kvitt doningen. Den andre gruppen er kondemnerte biler som firmaet kjøper fra forsikringsselskapene.

- Vi bruker to til tre timer for å plukke av delene på bilene før de hugges opp. Via nett, telefon eller personlig oppmøte selger vi så bildelene til kundene. Spesielt har salg via nettet tatt seg opp de siste årene, sier Grøneng.

Både privatpersoner og bedrifter står på kundelistene.

- Rundt halvparten av kundene er bilverksteder som ønsker brukte deler. Den andre halvdelen er private som trenger en del til bilen sin.

Selger skrapmetall

I tillegg til å selge bildeler samler bedrifter også opp skrapmetall som selges til omsmelting. Det vil si at metallet på bilene blir brukt på nytt, blant annet til spiker.

- Kun fem prosent av våre inntekter kommer fra skrapmetall, resten av inntektene er fra salg av brukte bildeler. De siste årene har prisen på skrapmetall vært lav, sier sjefen hos Trøndelag Bildeler.

Vrakpant på båter

Grøneng tror 2017 vil bli like bra som i fjor når det gjelder arbeid og oppdrag for de ni ansatte på Sveberg, selv om vrakpanten for personbiler ikke er blitt justert oppover.

- Vrakpanten er på 3000 kroner, som den har ligget stabilt på en stund. Det har vært jobbet med endringer på vrakpantordningen når det gjelder motorsykler, mopeder, campingvogner og båter, men detaljene i rundt det er jeg ikke inne på akkurat nå, sier han.