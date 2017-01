Lover perfekte løyper så lenge det er snø

Anders Westöö lover fine skiløyper til alle som vil gå på ski i løypene ved Jervskogen skisenter.

Lederen av løypeutvalget i Hommelvik IL skiavdeling kjørte ut med tråkkemaskinen tirsdag ettermiddag for å lage løyper til ungdommene som skulle ha klassisk trening på kvelden. Tidligere på dagen hadde Gunnar Smiseth kjørt spor, men det tunge snøfallet gjorde det nødvendig å kjøre en ny runde rundt traseene.

– Det er en veldig bra såle, med ti centimeter is. Det kom bar med snø i dag og nå skal det bli veldig fint i løypene rundt Jervskogen. Både for klassisk og skøyting, sier Westöö.

– Hva med resten av løypene i marka?

– Vi skal ut og kjøre med rulle i kveld. Det blir på strekningen lysløypa til Abrahallen, pluss løypa over Skarpåsen. Så får vi se hvordan det blir på onsdag, sier løypebasen. Han er en av de fire løypeleggerne som sørger for at løypene er strøkne så fort det kommer snø.

– Mest sannsynlig blir det ikke nok snø til å dra spor med tråkkemaskina. Snømengden varierer mye i marka og ser vi at det mulig, så legger vi spor. Folk får følge med på hommelvikski.no som blir oppdatert fortløpende med informasjon om hva som blir gjort i løypenettet.

De første dagene er det meldt kulde men til helga er det mildvær i værvarslet.

– Det er meldt mildvær, men det vi håper at det ikke blir plussgrader og at vi får til løyper i større deler av marka i løpet av helga.

– Er det mulig å gå ut fra Abrahallen i dag?

–Ja, nå har vi rullet traseen, så er det mulig gå på ski, men det er ikke lagt skispor, sier Anders Westöö.