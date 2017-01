Skal spille inn låt med verdens beste kvinnelige trommis

Musiker Jan Holberg fra Saksvik har sendt ut en pressemelding hvor han skriver at hans neste låt skal spilles inn i Japan.

– Det er nesten utrolig at dette nå skal skje. Etter mye planlegging og låtskriving er det nå klart at «The Jan Holberg Project» drar til Japan for å starte innspilling av den nye funk-låten «Aim to Please», skrevet av Jan Erling Holberg. Senri Kawaguchi skal spille trommer, hun regnes som verdens beste kvinnelige trommis og er 20 år.

- Hun er allerede meget erfaren og har spilt med fantastiske musikere som Guthrie Govan og «Casiopea»........og mange flere:) Nå skal hun spille med «The Jan Holberg Project» og for meg personlig er dette kanskje det største og mest spennende som har skjedd meg som musiker, skriver Holberg.

–«Aim to Please» er en funky låt som inneholder massevis av musikalske sprell og har en «catchy» melodi. Den musikalske leken settes i høysetet under innspillingen, og Senri Kawaguchi skal virkelig få vise hva hun er god for på denne, skriver Holberg i pressemeldingen.

Innspilling skal skje i «Dutch Mama Studio» i Tokyo 5. februar.