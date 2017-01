Mener kommunen bør legge bort prosjektet

Ti boligeiere i området mellom Halstad gård og Thoresenberget ser ikke hensikten med den planlagte veien som kommer rett bak husene deres.

Huseier Gunnar Hanssen har i seks år argumentert mot veien som er planlagt mellom Sveberg og Hommelvik sentrum. Han mener det er mye annet kommunen bør prioritere å bruke penger på.

Trolig dobbelt så dyrt

Den planlagte veien har vært tenkt som en direkteforbindelse mellom Hommelvik sentrum og Sveberg.

– Rådmannen har avsatt 71,5 millioner kroner i investeringsbudsjettet for denne veien. Men da er langt fra alle kostnadene tatt med. Mest sannsynlig vil dette veiprosjektet, dersom det realiseres bli dobbelt så dyrt. Den planlagte veien går tvers gjennom dyrket jord og et viktig område for elg og rådyr. Vi som bor i området er allerede belastet med støy fra fylkesveien, jernbanen og fra Djupvasskaia. Slik den nye veien er planlagt vil ti boliger bli utsatt for enda mer trafikkstøy rett på baksiden av husene, før veien går inn i tunnel gjennom Thoresenberget, sier en oppgitt Gunnar Hanssen, som sammen med flere av naboene reagerer på at de ikke er holdt informert om veiplanene, eller har fått svar på en rekke brev som er sendt til Malvik kommune.

Prestisjeprosjekt

Det koster kommunen 180.000 kroner i året at de ikke har fått på plass en vei fra Sveberg ned til Brattalia der det er planlagt privat boligutbygging.

– Dette er en situasjon kommunen selv har rotet seg opp i, og som kan løses ved at det bygges noen meter vei fra Sveberg og ned til Brattalia. Men fortsatt å holde fast på planene om en vei ned til Hommelvik ser vi ikke hensikten eller nytten med, sier Gunnar Hanssen, Kristian Lund Karlsen og Mats Nilsen, som alle tre vil få den planlagte veien, og med den økt trafikkstøy, bare noen meter fra boligene sine.

– Vi kan ikke forstå annet enn at det er noen i Malvik kommune som har prestisje knyttet til at denne veien skal bygges. Men da må alle kostnadene komme på bordet. Vi kan ikke se at kostnadene for flytting av høyspentledning, erstatning og opparbeiding av jordbruksarealer, nytt kryss ved Thoresenberget eller støyskjerming for boligene er tatt med i det beløpet som rådmannen har lagt inn i sitt forslag til investeringsbudsjett. Oppkjøp av grunn fra private er heller ikke prisfastsatt, det samme gjelder viltovergang, hevder Gunnar Hanssen.

Trangt kryss

Den vel to kilometer lange veien vil få en 250 meter lang tunnel med innslag rett bak de ti boligene.

– Slik det er planlagt kommer tunnelen ut i Thoresenberget. Der kan vi ikke se at det plass nok til et kryss, eller en stor nok rundkjøring, som kan ta unna trafikken dersom denne veien i tillegg til lokaltrafikk skal fungere som avlastningsvei ved problemer på E6. Det vil også være et problem med sikten for dem som kommer ut av tunnelen i Thoresenberget. Kravet er at bilistene skal ha stoppsikt på 100 meter, noe som neppe lar gjennomføre og som vil gi store trafikksikkerhetsmessige utfordringer i krysset med fylkesvei 950. Dette veiprosjektet vil neppe, slik det hevdes, være med å utvikle Hommelvik sentrum som et handelssenter, sier Hanssen.

– Nå må Malvik kommune legge bort dette prosjektet og heller se på alternative veiløsninger dersom det er behov for en avlastningsvei for E6, mener han.