Martin ble skadd da han spilte rugby

Martin Halvorsen er en sentral brikke på Vikhammer HKs andredivisjonslag. En skulderskade setter han ut i alle fall til februar.

- I begynnelsen av november spilte vi rugby som oppvarming, og skulderen rev seg opp, forteller 22-åringen fra Malvik.

Strindheim

Martin Halvorsen kom tilbake fra Strindheim foran fjorårssesongen, og det var i Trondheimsklubben plagene i venstre skulder startet.

- Jeg ble taklet på trening for tre år siden, like etter kvalifiseringsspill til førstedivisjon. Skuldra ble operert, og samtidig fikk jeg kyssesyken og hele sesongen gikk fløyten, forteller han.

Normalt skal en skade i skulderen kunne leges for godt, men håndball er en utsatt idrett for slike typer skader. I ettertid har Halvorsen slitt med at skulderen har revet seg opp.

- Skulderen er svekket, og skaden kan komme tilbake. For hver gang jeg blir skadet i skulderen, blir jeg mer usikker, innrømmer han.

Tre måneder ute

VHK ligger på tredjeplass i andredivisjon, og klubben har flere unggutter som kommer inn og gjør en god jobb når de mer rutinerte må stå over av ulike grunner. Men det er ingen hemmelighet at Halvorsens ekstreme kompetanse på venstrekanten hadde vært kjærkomment for laget som har som ambisjon om å kjempe i toppen.

- Slik det ser ut nå, er jeg ikke tilbake på banen i før i februar, men jeg garanterer ingenting. Det blir også en dialog med treneren. Det er viktig ikke å starte for tidlig.

Halvorsen holder seg ikke på latsiden, og trener alternativt i skadeperioden.

- Hver gang jeg blir skadet, må jeg starte på nytt. Jeg driver med styrketrening, og merker fremgang. Etter hvert vil jeg begynne å spille mer håndball på treningen, men det tar nok fortsatt noen uker.

Vil aldri slutte

I tillegg til å spille selv og jobbe som banemontør i Jernbaneverket, er Halvorsen trener for Hommelviks G15-lag og VHKs G16-lag.

- Jeg kommer aldri til å slutte med håndball, og jeg dropper innom treningene til andredivisjonslaget en gang i uken for å skyte litt, sier han.'