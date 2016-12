Jubelen ville ingen ende ta

Rampa-publikummet trampeklappet Vika storband og solister frem til to ekstranummer.

Det rådet en sydende stemning under avlutningen av årets julejazz på Cafe Rampa i Hommelvik. Et smekkfullt hus nektet rett og slett band og solister å gå av scenen etter det første ekstranummeret.

Allsang

Svette og smilende musikere måtte bare gi seg ende over og serverte så det ordinære avslutningsnummeret; Pharrel Williams monsterhit “Happy” atter en gang, til stående trampeklapp, allsang og endog noen lystige dansetrinn fra et begeistret publikum. Da hadde tilhørerne fått servert smektende julesvisker, svingende storband-jazz og annen populærmusikk gjennom flere timer utover romjulskvelden.

Fantastisk stemning

Det hersket i det hele tatt en fantastisk god atmosfære under den sjette julejazzen med Vika storband femte juledag, og med vitterlig god grunn: Vika storband er nemlig et herlig overskuddsforetagende med en gjeng dyktige musikere som i tillegg fremviser en ekte spilleglede som smitter over på publikum.

Sjelsettende trompetspill

Ny dirigent av året; jazz-trompetist Sturla Hauge Nilsen satte også sitt sjelsettende preg på kvelden med å varte opp med trompet-improvisasjon som nok fikk gåsehuden til å sprette på flere enn undertegnede. Magisk.

Et fyrverkeri

Med fyrverkeriet Trude Bekkavik som solist og munnrapp konferansier, i lettbent trespann med vokalistene Trine Hanssen og Morten Teigen, og for ikke å glemme unge og julejazz-debuterende Marit Teigseth Sveian, var det lett å få lokket frem både smilet og swingfoten hos tilhørerne. Med på å sette stemningen var også i høyeste grad juniorene i Lundbergz danseorkester som hadde sitt eget sett midtveis i konserten. Cafe Rampa gir i tillegg akkurat de rette intime og uhøytidelige rammene rundt en konsert av dette slaget. Huset var helt utsolgt i kveld.

Utsolgt

– Det er morsomt å være med på et arrangement som selger seg selv på denne måten. Alt er utsolgt. Vi kunne ha flyttet det til Bruket for eksempel,men Cafe Rampa er riktig sted mener vi, kommenterte en blidspent leder og initiativtaker for Vika storband; Ole Herman Sveian i en av pausene. Konserten besto av hele tre sett. En kraftanstrengelse, innrømmet Sveian.

– Det er lenge å holde på for oss som tross alt er amatører, konstaterte en smilende fornøyd og småsvett Ole Herman Sveian.